Novetats al calendari de vacunació a Catalunya pel pròxim curs. En primer lloc, Salut vacunarà una monodosi ja des d'aquesta tardor a tots els infants entre 6 i 59 mesos de la grip i els infants en afeccions de risc i els majos de 60 anys. Es tracta d'una malaltia infecciosa vírica, molt contagiosa, que a Espanya, en menors de 5 anys es calcula que anualment es produeixen uns 54.000 casos, i tot i que la mortalitat està relacionada amb la gent gran, el 95 % dels infants que moren tenen menys de 5 anys.

El conseller de Salut, Manel Balcells Díaz, ha presentat en roda de premsa tota aquesta ampliació del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya, que està vigent des de finals de juny, acompanyat per la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas Peña, i del pediatre Pepe Serrano Machuet, representant de la Societat Catalana de Pediatria al Consell Assessor de Vacunacions.

Millora de la cobertura de la vacunació meningitis meningococ tetravalent als infants de 12 mesos, una opció amb més cobertura de la que es posava fins ara. D'aquesta manera, se substitueix la vacuna actual contra la meningitis C per la vacuna contra la meningitis A, C, W i Y.

El Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut del dia 1 de març de 2023 ja va recomanar substituir la dosi que actualment s’administra al cap de 12 mesos de vacuna contra el meningococ C (MenC) per la tetravalent. D'aquesta manera, es pretén ampliar la cobertura contra els diferents meningocos.

També a partir de la tardor, s'aplicarà la immunització en els nadons fins als 6 mesos del virus sincicial respiratori per evitar les bronquiolitis i les seves complicacions, el que pot causar les bronquiolitis, l'afecció més gran respiratòria que van patir els infants les últimes tardors. Aquest és un dels virus més contagiosos entre els més petits i que requereix en molts casos hospitalització.

Causen quadres de vies respiratòries altes banals o inaparents de tipus refredat comú, fins a episodis de bronquiolitis o pneumònies en lactants que solen ser més greus durant els primers mesos de vida i poden ser especialment importants en prematurs. De fet, aquest virus és el responsable de la meitat de bronquiolitis i d’un 25% de les pneumònies en els menors d’un any.

Per últims, també s'estendrà la vacunació herpes zòster a 90 i més anys, les persones amb herpes de repetició i en persones amb tractament immunosupressor. Per tant, s'augmenta de la recomanació de l'espectre de les persones que ja era recomanable per adults a partir dels 65 anys.