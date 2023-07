L’escriptora Najat el Hachmi serà l’encarregada de fer el pregó de les festes de La Mercè 2023 en un acte al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el 22 de setembre. Ho ha anunciat aquest dimarts l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, durant l'acte on també s'ha fet públic el cartell d'enguany: una pinya humana amb personatges rellevants per a la ciutat de Barcelona, com els castellers.

L’il·lustrador Chamo San és l’autor del cartell de la festa major barcelonina, que se celebrarà del 22 al 25 de setembre. Enguany, hi assistirà una delegació de Kíiv, capital d'Ucraïna, la ciutat convidada a les festes. Hi ha un centenar d'artistes i grups musicals catalans entre les propostes de la Mercè musical, com Triquell, Els Tyets, Lildami o Mushkaa.

Najat el Hachmi, pregonera Instal·lada a Vic (Osona) amb 8 anys, El Hachmi compta amb una obra literària amb ficció i assaig carregada d’experiències pròpies i de les tensions i contradiccions socials del món. Va començar amb Jo també sóc catalana, passant per La caçadora de cossos, La filla estrangera i L'últim Patriarca, amb què li va arribar l'èxit i va obtenir el Premi Ramon Llull. El Hachmi ha fet una petita intervenció, on ha reconegut que l’encàrrec de fer el pregó, fet directament per l'alcalde, suposa “molta responsabilitat”. I ha celebrat fer-ho perquè Barcelona és la ciutat que ha escollit per viure, que va descobrir a través de la lectura.

Cartell ple de referències Per la seva banda, l’il·lustrador barceloní Chamo San és l’autor del cartell, que evoca un gran castell integrat per personatges, alguns imaginaris, representatius de la festa major. L’obra de San s’inspira en l’estètica dels anys setanta i els fanzines en blanc i negre, amb un traç detallista i minuciós. Segons l'autor, té referències a cartells d'altres anys, a la cultura catalana i a la solidaritat amb el poble ucraïnès. Cartell de les festes de la Mercè 2023, dissenyat per Chamo San

El protagonisme de Kíiv Kíiv és la ciutat convidada d’enguany amb una programació especial que es farà present en tots els àmbits de la festa. La ciutat convidada regalarà dos gegants construïts expressament que formaran part del patrimoni local. L’Olga i en Volodímir, que representen dos personatges històrics de Kíiv. Les figures es presentaran al Toc d’inici i passejaran com a convidats a la Cavalcada de La Mercè. El programa oferirà un tast d’algunes mostres representatives de la cultura ucraïnesa amb el circ fet a Kíiv, música de bandes ucraïneses així com les danses tradicionals del país del Theater of Ukrainian Folklore ‘Berehynia’, aquest equipament oferirà un espectacle i un taller obert a la ciutadania durant la Mercè.

Un centenar d'artistes catalans L’espectacle ‘Mil veus per a Víctor Jara’, Ginestà, Mushkaa, Baiuca i l’actuació d’artistes ucraïnesos són algunes de les propostes destacades de La Mercè musical. Més d’un centenar d’artistes i grups, principalment catalans, ompliran els espais del BAM, festival Acció Cultura Viva i Música Mercè, amb concerts a l’espai públic i de lliure accés. A l’espai de les ràdios hi haurà les actuacions, entre d’altres de Buhos, Els Catarres, Edu Esteve, Triquell, Lildami i The Tyets.