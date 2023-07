El govern municipal de Barcelona endureix les sancions per incivisme a la ciutat i incrementa la presència de la Guàrdia Urbana als carrers en 107 agents més al dia per reforçar la seguretat. Aquestes mesures formen part del Pla Endreça, que tindrà tres fases d'aplicació. La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, recorda que l'incivisme i la neteja són les dues principals preocupacions dels barcelonins.

Barcelona augmentarà les sancions per incivisme i reforça la seguretat | Maite Boada

Barcelona augmentarà les sancions per incivisme i reforça la seguretat | Maite Boada

"La percepció ciutadana ens indica que ho podem fer millor, i és el que volem fer amb aquest pla", ha dit Bonet en una roda de premsa aquest dimecres per presentar el pla. El consistori espera que l'enduriment sigui efectiu a partir del 9 o el 10 d'agost. D'altra banda, la seguretat es reforçarà encara més amb un augment de la plantilla de Mossos d'Esquadra en 220 agents, segons ha avançat 'El Periódico' i l'ACN.

El govern de Jaume Collboni avança l'enduriment de les sancions per incivisme i incrementaran, de mitjana, un 55% a partir de mitjans d'agost . Alguns dels exemples d'incivisme que sortiran més cars als ciutadans a partir de llavors són:

Reforç de les brigades de neteja i més presència de la GUB

La primera fase del pla ja està en marxa i consisteix a desplegar mesures per a millorar la neteja, amb l'accent posat en les pintades, entorns de contenidors i parcs. El reforç de les brigades és d'un total de 66 equips i 105 persones, que es distribuiran en diferents serveis que tenen un impacte en l'espai públic, com per exemple les brigades d'intervenció ràpida en els barris que resolen de manera ràpida qualsevol problema de neteja que pugui detectar-se.

En l'àmbit de la seguretat, en aquesta primera fase s'augmenta la presència de la Guàrdia Urbana al carrer. El tinent d'alcalde ha precisat que hi haurà 107 agents diaris més de la Guàrdia Urbana encara que sense augmentar la plantilla, per la qual cosa se'ls retribuirà el temps addicional treballat.

En la segona fase del pla, d'octubre a març, s'iniciaran els tràmits per a augmentar la capacitat sancionadora de l'Ordenança de Convivència, que l'ha d'aprovar el ple municipal: "Crec que hi ha bona predisposició dels grups", ha pronosticat el tinent d'alcalde de Seguretat. En la tercera fase, a partir d'abril, es completarà el desplegament dels plans i es farà una avaluació de resultats.