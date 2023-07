Un total de 56 municipis de 7 comarques tenen activada l'alerta per una situació de perill per incendi, entre els quals hi ha l'Alt Empordà, la zona del Garraf, part de l'Alt Penedès i l'Alt Camp i el Priorat.

Es restringeix l'accés al cap de Creus, l'Albera, la serra de Montsant, el Garraf i Montmell-Marmellar. També s'han suspès 1.423 activitats, entre elles activitats relacionades amb accions amb l'ús de radials i bufadors, activitats apícoles o forestals.

02.13 min Perill d'incendi molt elevat en 56 municipis catalans

La Diputació de Barcelona, per la seva banda, restringeix l'accés als parcs del Garraf, Olèrdola i Foix. Tanca les zones d'aparcament i regularà els accessos i pistes forestals per disminuir el risc de foc forestal.





Segons el Govern, l'episodi es caracteritza principalment per la baixa humitat relativa, sense temperatura extrema i vent moderat, situació que pot continuar fins al migdia de dimecres.

També segons l'executiu català, s'espera un increment del perill molt alt, sobretot a prop del litoral, on la sequera és molt intensa. Tot i la situació de preocupació, hi ha certa precipitació prevista, principalment a l'Empordà, que podria reduir el perill.