Última jornada de campanya electoral atípica. És la primera campanya que es produeix enmig d'unes vacances d'estiu. Un avanç precipitat pels resultats de les eleccions municipals i autonòmiques del passat 28 de maig. Els catalans triarem 48 diputats dels 350 que formen el Congrés dels Diputats.

Amb mig país aturat per vacances, les sol·licituds s'han disparat: més de 2,6 milions de persones l'han demanat. Ampli desplegament també per garantir que aquest diumenge tots els vots arriben a les urnes. El vot per correu, que ha estat protagonista en aquestes eleccions generals, ha batut rècords històrics de participació. De fet, fins aquest mateix dia de tancament de campanya tots aquell electorat que volgués fer-ho per correu ho podia fer fins avui a les 14 hores després que la Junta Electoral Central decidís ahir ampliar el termini. El 249.518 dels catalans que havien sol·licitat el vot per correu ja han votat. Representa un 90,2 %, la xifra més alta d'unes eleccions en democràcia.

Després de més de 15 dies de missatges dels partits en la cursa per la Moncloa, passa per les darreres proclames dels partits reclamant el vot, especialment dels indecisos, i els últims retrets entre ells. Des del punt de vista polític, un dels protagonistes ha estat el candidat socialista, Pedro Sánchez, ha tornat a tancar la porta al referèndum i ha qualificat l'independentisme d'"ideologia caduca".

Els socialistes catalans han alertat del "retrocés de drets" que es pot viure el resultat del 23J perquè es juguen moltes coses "transcendentals" i han demanat que "tothom" vagi a votar "todo al rojo".

Tant ERC com En Comú Podem han demanat el vot per evitar que PP i Vox entrin al govern. Rufán ha matisat que d'aquesta manera també obligaran el PSOE a mirar a la seva esquerra i a "treballar per Catalunya". Els comuns han carregat contra els independentistes i asseguren que "ells són la caseta amb fonaments, la que no s'emporta la gent".



Junts ha reclamat concentrar el vot de l'independentisme, ha admès "errors", però ara diu, no es pot "perdre el temps amb taules, xantatges i por". El PDeCAT ha criticat "els que segueixen venent la fabula irreal", i s'ha mostrat com l'opció "honesta, realista i procatalanista" el pròxim 23J.

El PP ha fet una crida al vot constitucionalista perquè, diu, "no poden tornar a doblegar-se davant la pretensió d'alguns de robar-los els drets". Vox ha tancat la seva campanya en un acte a plaça de Colón a Madrid.

Un dels partits que també es presenten a les eleccions és el PACMA, proposen prohibir els espectacles amb bous, reduir l'IVA dels veterinaris i ampliar les penes per maltractament animal.