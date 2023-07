Interior crea un protocol destinat a la seguretat privada per prevenir i detectar les situacions d'odi i discriminació. El Departament formarà a 16.000 professionals que treballen en aquest sector davant situacions en què es produeixin delictes o faltes administratives vinculades a l'odi i la discriminació.

El document s'ha elaborat amb Igualtat i Feminismes i una quinzena d'entitats socials, entre les quals SOS Racisme o l'Observatori Contra l'Homofòbia. Vol esdevenir una eina clau perquè aquests empleats puguin detectar, prevenir i actuar envers aquests episodis i contempla un ampli ventall de casuístiques com la raça, el gènere, les malalties mentals o el sensellarisme. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya impartirà uns cursos gratuïts adreçats a formadors del sector que després traslladaran els continguts a la resta de professionals.

El nou protocol s’ha dissenyat amb la voluntat que el sector adquireixi més eines per poder fer front a aquesta mena de situacions que en els darrers anys s’han incrementat notablement. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que durant l'any 2022 van registrar-se 624 denúncies relacionades amb delictes d’odi i discriminació, el que representa un 26% més que l’any 2021, quan se’n van comptabilitzar 496.

Com és el contingut del protocol?

El protocol consta d'un manual de formació bàsica amb explicacions dels principals conceptes lligats a l'àmbit de la discriminació i a les diferents formes i motius que existeixen. Fa referència a la importància de concretar indicadors que puguin ajudar a detectar aquesta mena d'accions. Entre aquests hi hauria per exemple la presència de simbologia relacionada amb discursos d'odi com tatuatges, bijuteria o joies. Aquests són aspectes que cal deixar anotats al full de servei.

Per altra banda, el document també indica quins passos cal seguir davant aquests episodis. Entre d'altres, parla de desescalar la tensió i impedir noves agressions, custodiar els objectes probatoris o escoltar el relat de les persones implicades i els testimonis.