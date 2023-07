13:00

Sánchez promet a Barcelona una Espanya "unida en la diversitat" i apel·la als joves i indecisos: "Ens juguem el futur".

En l'acte central de la campanya dels socialistes, Pedro Sánchez ha omplert el Palau de Congressos de Barcelona (3.000 persones) on ha demanat la mobilització per "una Espanya que avança unida en la seva diversitat, on cabem tots" i perquè no s'imposi l'Espanya "de Feijóo i Abascal, on només caben ells i els que pensen com ells".

Sánchez ha apel·lat al vot jove, un col·lectiu que, diu, "hi ha molt indecís" per recordar-los que en aquestes eleccions el que està en joc és "el futur d'Espanya, i per tant el seu futur". El PSOE aspira a un molt bon resultat a Catalunya que contraresti la distància en escons del PP en altres latituds.