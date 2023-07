Puigdemont no viatja a Estrasburg per por a ser detingut

Finalment, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, no assisteix al ple del Parlament Europeu d'aquesta tarda després de la retirada de la seva immunitat, tot i que és una decisió que han recorregut. En un missatge a les xarxes socials, explica que l'Eurocambra no ha respost amb claredat a la seva petició després de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea, una sentència que també en aquest missatge qualifica d'ambigua.

Puigdemont afegeix que la resposta que li ha donat el Parlament Europeu és que es prendran les mesures per defensar qualsevol de les immunitats a què puguin tenir dret en aquell moment, unes declaracions que qualifica de poc clares.

D'aquesta manera, assegura que no es garanteix que no pugui ser detingut i traslladat a França. L'expresident català manté que mentre no es comuniqui clarament que tenen immunitat en el desplaçament, ni ell ni l'exconseller, Toni Comín, viatjaran a Estrasburg.