Josep Vallverdú fa avui 100 anys! Enhorabona!



Narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor, assagista i... contacontes als primers programes infantils en català, els de TVE Catalunya. El seu profund coneixement de l'escriptura i la narració per als més petits, l'han convertit en un gran escriptor de literatura infantil i juvenil.



Vallverdú ha escrit més de dues-centes obres, que han fet volar la imaginació de nens i nenes de generacions. Enguany, 2023, Any Vallverdú, el felicitem per fer 100 anys i per la seva trajectòria.

Al Vostè pregunta de Joquim Maria Puyal L'any 1980, en fer cent anys del naixement de Josep Maria Folch i Torres, el gran autor de teatre i escrits per a nens, Joaquim Maria Puyal convida al seu programa Vostè pregunta al que presenta com a professor i escriptor. Vallverdú fa referència a Quaranta, un llibre homenatge a Folch i Torres, i explica què significa aquest escriptor per la literatura infantil i juvenil en la cultura catalana. Vallverdú parla de la seva feina com a professor de Batxillerat, que veiem a les imatges del programa. També de l'ofici d'escriptor de novel·la juvenil. Respon una mare preocupada perquè el seu fill no té interès a llegir, un espectador que pregunta per què hi ha mots diferents per a les mateixes coses, segons l'indret de Catalunya. Per a l'escriptor, Pompeu Fabra va ser un autor equànime en el seu diccionari. Finalment, referma la importància que es facin cursos de català parlat per a adults. Desgraciadament, el programa no es conserva sencer pel mal estat del material, però el que queda és gairebé tot i és un goig escoltar-hi el mestre Vallverdú.

Un col·loqui sobre l'autor, amb ell present, per obrir l'Any Vallverdú a Lleida Va ser a l'auditori Enric Granados on vam poder escoltar com Vallverdú reia en veure que s'ha convertit en un clàssic. Així ho va dir quan es va fer l'acte d'obertura del seu Any a Lleida. Un acte amb les autoritats de la ciutat i de l'Institut d'Estudis Catalans, entitat de la qual Josep Vallverdú és membre numerari de la Secció Filològica des del 1991. Aquest és un document que hem volgut incloure en aquest recull per la importància de la valoració de l'obra escrita de Vallverdú.