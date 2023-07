Investiguen el descarrilament d'una atracció de fira a Sils

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes del descarrilament d'un dels vagons de l'atracció Dragon Area Concor instal·lada a la festa major d'estiu de Sils, a la comarca de la Selva. L'home i el nen que l'ocupaven van resultar ferits a consequència de l'accident. L'adult té afectada la zona de les costelles mentre que el menor va patir lesions menors.

L'alcalde del municipi, Eduard Colomé, ha explicat que facilitaran tots els documents que es requereixin i assegura que aquesta atracció, que és del tipus tren de la bruixa, "complia tots els requisits" perquè "va presentar els certificats corresponents que exigeix l'Ajuntament". En termes de seguretat, Colomé ha detallat que "cada vegada que una atracció de fira para en un municipi, un enginyer els fa la revisió de seguretat després que s'hagi muntat", i aquesta "la va passar".

Després de l'accident, l'Ajuntament no ha autoritzat als firaires responsables de l'atracció a reobrir, tot i que segons l'alcalde de Sils, van sol·licitar poder fer-ho. Les atraccions de la festa major d'estiu de la localitat van posar-se en funcionament justament aquest divendres, quan començava, i desmuntaran dimarts. L'atracció accidentada no podrà reobrir, però tampoc "no es podrà moure d'on és ara fins que ho autoritzi la policia judicial" i acabi la investigació.