13:18

Unió de Pagesos comença una marxa cap a Madrid

Unió de Pagesos ha iniciat la marxa que ha de portar desenes de tractors de tot Catalunya a la protesta que dimecres que ve hi ha convocada davant del Ministeri d'Agricultura. El motiu és que el govern central no concreta com es distribuiran les ajudes al sector, contemplades en el real decret que va aprovar per fer front a la sequera. El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, ha recordat que el sector de la pagesia ha patit "el doble" la sequera, ja que ni ha plogut ni han pogut regar tant com voldrien per les restriccions imposades. "Ja que hem contribuït amb els nostres impostos i alhora som els que hem patit més la sequera, volem que hi hagi els suports perquè no es quedi ningú pel camí", ha assenyalat.