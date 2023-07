“Te sueltan: "Tienes Trastorno Límite de la Personalidad", pero nadie te explica lo que es”, cuenta la influencer y gimnasta Paula Collantes. Pero, ¿qué es el Trastorno Límite de la Personalidad? María Esclapez, psicóloga y divulgadora, nos lo cuenta en el sexto y último episodio de la primera temporada de La cámara de Gesell.

Ambos recuerdan como el Trastorno Límite de Personalidad se intensificó tras sufrir graves periodos de estrés . En el caso de Paula fue tras romperse una pierna a punto de tener un campeonato y en el caso de Kirian tras fallecer su pareja en un accidente. Pero, antes de todo ello ya habían sido diagnosticados con ansiedad y depresión, y tardaron en decirles que lo que padecían era TLP y no solo eso, si no que nadie les explicó qué era aquello.

Paula cuenta como se sintió la primera vez que le dijeron que padecía Trastorno Límite de la Personalidad: “Me diagnosticaron TLP con diecinueve años, me he sentido incomprendida y un bicho raro , pero sobre todo autodestructiva para mí y para las personas que me rodeaban”, recuerda Paula.

La despersonalización

“No era capaz de ubicar el tiempo y el espacio, me veía muerta en el espejo, fue muy duro. En varias ocasiones tuve que preguntarle a mi madre si no me había muerto en un accidente de coche. Dejé de sentir, dejé de ser persona. Respiraba”, relata Paula recordando uno de sus momentos más duros con TLP. A todo ello hay que sumarle, que esos ataques de rabia muchas veces suelen ser contra ellos mismos, llegando a desarrollar así tendencias suicidas y terminando en autolesiones. En esos momentos Kirian necesitaba aislarse y estar completamente solo.

La sensación de estar perdido y no relacionar el espacio y el tiempo se conoce como despersonalización. Suele tener síntomas duraderos y cuesta bastante tiempo volver a encontrase. “La persona siente que se desplaza hacia atrás de su cuerpo, como que su cuerpo de repente no le pertenece y empieza a observar el entorno como si fuera un lugar extraño, como si fuera un mero espectador”, explica la psicóloga.