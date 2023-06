Comença la primera operació sortida de l'estiu

Aquest cap de setmana està marcat en vermell per a molts com el de l'inici de les vacances d'estiu. La primera operació sortida ha començat amb unes xifres que porten associada una elevada mobilitat per la xarxa viària catalana, les estacions de tren i els aeroports. Pel que fa a les carreteres, Trànsit calcula que uns 490.000 vehicles han sortit des de les 15h d'aquest divendres de l'àrea metropolitana de Barcelona. En canvi, diumenge retornaran 270.000 vehicles.

Jornada intensa a l'aeroport d'El Prat A l'aeroport d'El Prat aquest divendres ha estat el dia amb més operacions d'aquest cap de setmana. Una jornada que ha coincidit amb els primers retards de la temporada, en aquest cas per incidències en els sistemes informàtics. Tot plegat es tradueix en les primeres cues llargues als mostradors de facturació i als controls de passatgers. Pel que fa als viatgers, somriures en els rostres i alegria. Des d'aquest divendres i fins dilluns es registren més de 3.000 operacions. 01.41 min Jornada intensa a l'aeroport del Prat | Àlex Cabrera