Punt final a les trucades 'spam' no desitjades

Les trucades 'spam' per oferir productes comercials tenen el seu fi aquest dijous. La nova Llei General de Telecomunicacions prohibeix a les companyies fer trucades als usuaris sense el seu consentiment explícit i preveu sancions en cas que incompleixin aquest dret, tot i que hi ha excepcions. La llei s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 29 de juny del 2022.

Les empreses han tingut un any per adaptar-se a la norma, que també inclou el dret a no rebre trucades automàtiques sense intervenció humana sense haver prestat el consentiment previ. La normativa que busca posar fi a la pràctica generalitzada de fer trucades comercials a números generats de forma aleatòria sense el consentiment previ de l'usuari s'aplicarà a totes les empreses i no només als 'call centers'.