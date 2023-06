Día del Orgullo LGTBIQ+

Madrid, 11 de septiembre de 2010. Ese día se emitía por primera vez Wisteria Lane, un “espacio de seguro que da voz a comunidades históricamente silenciadas”. Un programa que ha perdurado en el tiempo y se ha convertido en un referente para la comunidad LGBTIQ+.

Un espacio radiofónico muy necesario porque “aunque parezca que ahora sí que tenemos voz realmente estamos eclipsadas. La mayor parte del tiempo se habla de nosotros el mes de junio, pero no el resto de los 11 meses. Nos pasan cosas y sufrimos violencias que muchas veces, en los medios de comunicación, ni siquiera aparecen como violencias homófobas o lésfobas o tránsfobas”, afirma su director Paco Tomás para RTVE.es

Ante esta invisibilidad, el mallorquín levanta la voz para que las personas integrantes del colectivo LGTBIQ+ sean escuchadas y lo hace a través de su altavoz en la radio pública, Wisteria Lane. Un lugar de encuentro, de reivindicación y de queja. Pero, también de celebración que sale a la calle, todos los sábados y domingos a las 23:30 horas en radio 5, para festejar la fiesta de la diversidad.

El vecindario de Wisteria Lane ¿Quizás algunos se suene el nombre? ¿Otros oyentes pensaran que es una invención de Paco Tomás? Pero, ¿por qué esa elección? ¿Por qué Wisteria Lane? “Cuando heredé el programa dije: voy a cambiar el nombre, voy a intentar buscar uno que no tenga connotaciones con toda esta cultura popular del palomo cojo o del que pierde aceite", subraya Grabación de 'Wisteria Lane' con motivo de la Jornada sobre radio y activismo LGTBI en la Universidad de Almería UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Y la respuesta a este quebradero de cabeza la encontró en una serie de la década de los 2000, Mujeres desesperadas. ¿La recuerdan? La trama narra la vida de cinco amas de casa y se desarrolla en Wisteria Lane, un barrio situado en la imaginaria ciudad de Fairview, Eagle State. “Me gustó mucho la idea de una zona residencial donde convivimos todos, todas y todes en una especie de comunidad. Además, las personas hetero también pueden tener una casita que no les vamos a echar”, profesa Paco Tomás. Un nombre que quizás queda un poco anacrónico, pero que sin duda es su sello de identidad. Así decidió llamarlo hace más de una décadas y por su cabeza no se plantea la posibilidad de modificarlo: “Yo creo que voy a seguir fiel porque cambiarlo ahora puede generar confusión”, confirma Paco Tomás.

El altavoz de las injusticias del colectivo LGBTIQ+ A grito de “maricón” asesinaron a Samuel Luiz, a chillido de “te voy a matar, a ti a tu peluca” una mujer transgénero recibía puñetazos y patadas en el metro de Barcelona. Conchi y Gemma disfrutaban del día, junto a sus hijos, en el Parque Warner de Madrid hasta que su felicidad fue interrumpida. “Bolleras de mierda” son solo algunos de los insultos que recibieron. Los delitos de odio continúan al alza así lo recoge La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. En este último año se ha registrado un 70% más de agresiones respecto a anteriores datos. Wisteria Lane España: tres agresiones LGTBIfóbicas en cinco días Escuchar audio Los espacios públicos, como el metro o las calles, son escenarios de continuas agresiones contra el colectivo LGTBIQ+. Ante esta realidad, que por desgracia sigue aconteciendo en nuestro país, Wisteria Lane pretende dar visibilidad a esos sucesos y a esa pluralidad. Además, de la mano de Amnistía Internacional relata la situación de los países y territorios donde aún criminalizan a las personas por su orientación sexual o su identidad de género. “Somos una comunidad global. No solo nos tenemos que preocupar de qué nos pasa en España, nos tenemos que preocupar de qué les pasa a las personas LGTBI en el resto del mundo”, resalta el periodista. Wisteria Lane Avanzar en derechos LGTBI+ Escuchar audio

¿En los medios de comunicación falta información en positivo en relación al mundo LGTBIQ+? En contraposición a lo expuesto anteriormente, sí que existen noticias positivas acerca de la comunidad LGTBIQ+. El problema reside en que “cuando tú significas algo como un producto LGTB, el mainstream y los medios de comunicación mayoritarios consideran que es un tema de nicho. Entonces, no le dan cobertura porque consideran que sólo es interesante para una parte muy pequeña de la población”.

Xisca Tangina Martorell, una mujer incontrolable José Martret es el actor que da vida a Xisca Tangina Martorell RTVE La relación entre Paco Tomás y Xisca Tangina Martorell se remonta al 2008. Año en el que Paco Tomás iniciaba su aventura en La Transversal. Ella es una “mujer cishetero e incontrolable, un caballo salvaje y a veces una burra salvaje”, así la define el director de Wisteria Lane. ¿Por qué motivo decidió quedarse con ella? Es un personaje divertido y necesario para “dar un golpe de aire fresco” tras “hablar de cosas tan difíciles y tan duras que suceden en nuestra sociedad contra las comunidades LGTBIQ+”. Wisteria Lane Celebrar el Orgullo en pequeñas ciudades y pueblos Escuchar audio

Los vecinos empadronados en Wisteria Lane Desde la redacción de digital de Radio Nacional hemos querido contactar con algunos oyentes para que nos dieran su visión acerca del programa de Radio 5, Wisteria Lane. Navegando por las redes nos hemos cruzado con Juanjo Valle, malagueño y profesor de conservatorio en la especial de contrabajo. Desde los comienzos de su emisión el docente escucha Wisteria Lane y lo hace a través del podcast pues en directo no siempre le es posible. La voz de Paco Tomás le ayudaba a paliar las largas travesías desde su ciudad natal hasta su destino, Sevilla (lugar donde trabajaba). “Me hacía mucha compañía y me permitía estar permanentemente actualizado de todo lo que ocurre en el universo de LGTB”, confiesa en RTVE.es. Especiales RNE Juanjo Valle oyente de 'Wisteria Lane' Escuchar audio Del programa destaca las entrevistas que realiza el comunicador: “Me parece una entrevista muy bien llevada en la que el personaje se puede expresar libremente”, expresa el docente. No obstante, con lo que realmente se queda es cómo le ha influido a nivel personal y laboral. ”Me ha ayudado a salir del armario con mi alumnado, que no es poca cosa, porque al principio lo llevaba de una manera más soterrada”. Hablando con Pablo Nicolás, en redes sociales @leticiaconz, rememoramos los inicios del espacio. “Me acuerdo perfectamente del primer programa porque me llamó la atención enmarcarlo todo dentro de un barrio. Entrevistó a Víctor Algora y se oía el ruido el sonido del café y de los platos. Me pareció novedoso y original”, expresa para RTVE.es. Especiales RNE Pablo Nicolás oyente de 'Wisteria Lane' Escuchar audio Su pasión es la música. De hecho, él es compositor e intérprete de la banda Leticia con Z. Una carrera que ha sido propulsada gracias a Wisteria Lane. ¿Por qué? Pablo ha intervenido varias veces, en antena, a lo largo de las 13 temporadas. “Le ha dado visibilidad y gente que no conocía a Leticia con Z ha empezado a conocerme gracias al programa. También le estoy agradecido por eso”. Wisteria Lane no solo le ha influido a nivel laboral también a nivel personal. “La persona LGTB necesitamos encontrar a gente como nosotros con vivencias parecidas. La LGTBIfobia que todos hemos vivido en mayor o menor grado se ve aliviada con encontrar un espacio común de gente que ha pasado por lo mismo, que tiene los mismos intereses y las mismas preocupaciones. Además de aborda temas que no se hablan en otros sitios. Encontrar un espacio así te hace la vida más agradable”, confiesa.

Bob Pop, de oyente a entrevistado Rara es la persona en este país que no sepa quién es Roberto Enrique Figueras, aunque es más conocido como Bob Pop. Crítico de televisión, experto en moda, columnista, escritor, bloguero, actor, guionista, colaborador de televisión. Un hombre polifacético, divertido, sin pelos en la lengua y un referente del colectivo LGTBIQ+. A su extenso currículum hay que añadirle el de seguidor de Wisteria Lane. Especiales RNE Bob Pop: "Participar en Wisteria Lane fue un sueño cumplido" Escuchar audio Para él “es un lugar que mezcla la militancia con el conocimiento, un espacio donde se da voz de mucha gente que habitualmente no la tiene. Y también un lugar de descubrimiento de nuevos valores, nuevos discursos y nuevas voces”, declara para RTVE.es Bop Pop y Paco Tomás tras una grabación del programa WISTERIA LANE Bob Pop era seguidor de La Transversal y cuando nació Wisteria Lane quiso empadronarse en esta comunidad. A lo largo de los años ha ido acumulando recuerdos personales que llevará para siempre en el corazón: “Durante un tiempo, los lunes por la mañana viajaba a Madrid muy temprano. Y el último momento que pasábamos juntos mi marido y yo era en el que escuchábamos juntos en la cama Wisteria Lane". Un día las tornas se cambiaron y pasó de estar detrás del retransmisor a estar delante del micrófono. ”Para mí fue un sueño cumplido”, declara. Él ha realizado un par de intervenciones en el programa. Inauguró la quinta temporada de Wisteria Lane para hablar de los enfados que han cambiado el mundo y que aparecen en su libro Cuando haces Bob ya no hay stop. También presentó, en el programa, la serie basada en su propia vida, Maricón perdido. "He podido modular mi voz desde otro lugar. Es decir, lo que yo he hablado con Paco no tiene nada que ver con las decenas de entrevistas promocionales que he hecho en otros sitios. Y eso es lo interesante porque es un espacio para darse a conocer de otro modo y desde otro lugar”, ha indicado en RTVE.es Y gracias a estar relación laboral, surgió una preciosa amistad que él califica como “de las más importantes de mi vida”.

El público hetero, un vecino más de Wisteria Lane El periodista y director de 'Wisteria Lane', Paco Tomás RTVE Muchas veces el oyente heterosexual directamente se autoexcluye de cualquier contenido LGTBIQ+ Pensando: ah, no es para mí y por eso ni lo escucho, no lo leo o no veo ese tipo de cine. Y esta concepción, que tiene la población cishetero, es un gran error. Escuchar espacios como Wisteria Lane es necesario para “empezar a entender las cosas y que comenzar a comprender el por qué de esas luchas”. Una ardua tarea que Paco Tomás ha conseguido subsanar y de la cual saca pecho. “La verdad es que los mensajes son siempre muy positivos. Curiosamente mucho más de mujeres cishetero que de hombres cishetero. Con lo cual tenemos que plantearnos también cómo se construye la masculinidad en nuestra sociedad y de qué manera está construida”, recalca.