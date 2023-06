La consellera d'Educació, Anna Simó, ha defensat la voluntat de "refer i millorar la confiança" amb els sindicats després dels últims anys de confrontació amb l'exconseller Josep González-Cambray. Així ho ha defensat en el ple monogràfic sobre educació al Parlament, on també ha demanat als docents "corresponsabilitat" per tal de refer un diàleg "sincer i obert".

Simó ha iniciat la intervenció insistint que assumeix el càrrec amb el propòsit de configurar "consensos" a través del diàleg amb tots els agents implicats així com els diferents grups parlamentaris per tal de "compartir la direcció i camí" del sistema educatiu.

L'oposició demana un canvi de rumb

La diputada del PSC-Units i portaveu a la comissió d'Educació Esther Niubó ha posat el focus en dues dades que consideren "molt preocupants": la taxa d'abandonament escolar i la davallada en comprensió lectora. La diputada socialista ha advertit que el Govern no es pot escudar ni en les retallades del passat ni en la pandèmia.

Per part d'En Comú Podem, Joan Carles Gallego ha lamentat que avui "tenim un sistema educatiu en crisi, amb famílies desconcertades, personal educatiu cremat, desmotivat i que s'ha vist qüestionat per determinats missatges de la conselleria". En aquest sentit, Gallego ha advertit que "el problema no era el conseller Cambray, que també, sinó la manca d'una estratègia clara".

Des de Junts, Francesc Ten ha proposat un "pacte nacional de l'escola catalana" davant dels "atacs sistemàtics de l'estat espanyol" i ha demanat "solucions docents o pedagògiques" a la consellera per garantir el dret a l'escolarització en català. Una proposta a la qual s'ha adherit el diputat de la CUP Carles Riera.

En nom de Vox, Manuel Acosta ha denunciat el suposat "adoctrinament" de l'escola catalana. Ciutadans ha responsabilitzat l'independentisme de la reculada del català a Catalunya. La diputada del PPC, Lorena Roldán, ha retret a la consellera Simó la seva etapa com a presidenta del Consell Escolar per l'avançament del calendari. I ha carregat contra la immersió lingüística.