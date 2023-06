Aquest dilluns 26 de juny comencen les aturades per obres d'estiu a la línia 4 del metro de Barcelona i la T4 del Tramvia. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, es faran obres per renovar integralment 6 quilòmetres de via en el tram central de la línia groga, entre Bogatell i Verdaguer, fins al pròxim 25 d'agost. Pel que fa al tramvia, es duran a terme treballs de construcció de les noves vies i la nova parada de tramvia en l’àmbit de Glòries, relacionades amb les obres de connexió amb el nou traçat que arribarà fins a la plaça Verdaguer. Aquestes obres seran del 26 de juny fins al 31 d’agost i afectaran tota la línia T4, que estarà sense servei fins a finals de l'estiu.

Per compensar les afectacions a la mobilitat, s'ha decidit reforçar el servei de metro a tota la xarxa. També s'han habilitat alguns serveis de bus llançadora per cobrir els trams afectats. En tot cas, es recomana a la ciutadania que surti amb antelació i s'informi prèviament de les alternatives per fer el trajecte.Gairebé alhora, també

L4: una línia vella i molt castigada En el cas del metro, l'obra s'executarà en dues fases entre el 26 de juny i el 25 d'agost. La primera etapa deixarà la línia sense servei entre Ciutadella I Vila Olímpica i Girona des del 26 de juny fins al 31 de juliol. L'endemà, dia 1 d'agost, i fins al 28 del mateix mes, s'iniciarà la segona fase que, en aquest cas, redueix el tram de línia afectat: quedarà sense servei des de Jaume I fins a Girona. Afectacions a l'L4 del metro durant l'estiu | ATM TMB informa que s'ha preparat un servei alternatiu d'autobús amb un interval de pas d'entre 3 i 4 minuts, tot i que es recomana utilitzar altres línies de metro, com l'L2. Aquesta afectació gran és necessària perquè l'L4 està arribant al final de la seva vida útil i, en concret, el tram afectat per les obres concentra el 67% de les incidències de la línia, donat que està per sota del nivell del mar, situació que genera un efecte corrosiu generat per l'aigua de mar que obliga a fer moltes tasques de manteniment nocturn.