Seguro que te suena el estadio Civitas Metropolitano por ser la casa del Atlético de Madrid. Pero lo que es probable que no sepas es que es el estadio más innovador y tecnológico de Europa. ¡Todo un hito tecnológico! Tiene 160 cámaras de seguridad, más de 1000 pantallas LED, 7000 punto de conexión a la red para garantizar la cobertura a casi 70.000 aficionados, 3 videomarcadores ¡y hasta la posibilidad de pedir tu menú desde una app! ¿Quieres conocer en profundidad cómo funciona el nuevo Civitas Metropolitano?

Un edificio tecnológico

El Atlético de Madrid cuenta con más de 180 empleados en su área de Negocio, que se divide en Comunicación y Marketing, Explotación y Operaciones, Comercial y Retail, Tecnología y Desarrollo Digital. La parte tecnológica es muy importante para el estadio. Y, por eso, en 2019, el Atlético decidió que la tecnológica fuera una pata independiente en su organigrama. Tanto que, más que estadio, sus empleados lo conciben como un edificio tecnológico.

De entre todos los retos, el desafío más grande era montar una red que pudiera conectar y hacer funcionar a todos los servicios que se prestan en un campo de fútbol.

Civitas Metropolitano es el estadio más innovador y tecnológico de Europa. RTVE

Kilómetros y kilómetros de fibra óptica que no se ven, que no deben ser protagonistas, pero que están ahí. Tanto en la cubierta como en la grada, todo lo que tiene que ver con antenas, con conectividad está totalmente camuflado. Se trata de un estadio totalmente digital donde la tecnología no se ve.

En la cubierta hay el mismo número de antes que casi en una ciudad de 100.000 habitantes que se encargan de que la cobertura durante un evento o un partido se mantenga. Debajo de todos los asientos hay hasta 1600 puntos de acceso WiFi. Los puntos de acceso son como el router que tienes en casa para que te llegue Internet, pero multiplicado por 1600.