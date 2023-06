Si te gusta el cine, seguro que recuerdas películas como Yo, robot protagonizada por Will Smith, A.I. Inteligencia Artificial de Spielberg o la reciente M3gan sobre un juguete un poquito rebelde. Las películas sobre robots nos muestran máquinas que son conscientes de su propia existencia. Incluso el divertido Cortocircuito (si no conoces esta peli de 1986 deberías verla, ¡es un clásico!) sabía que era un robot y ayudaba a los humanos. Si eres un friki de la ciencia ficción, seguro que conoces las tres leyes de la robótica que elaboró el escritor Isaac Asimov:

Los robots han llegado para quedarse

No es del todo descabellado pensar que, a la velocidad a la que avanzan las tecnologías digitales, habría que tenerlas en cuenta porque no queda mucho para que nos acostumbremos a ver robots en nuestro día a día. Y si no, solo debes bajar la mirada al suelo para ver esa aspiradora que recorre tu casa para dejarla como los chorros o el reportaje que prepararon Victoria y Pablo en Brigada Tech donde visitaron una empresa en Madrid que se dedica al diseño y fabricación de robots.

¿Quieres conocer los robots más sorprendentes y punteros de lo que llevamos de año?