El Departament d'Interior desplegarà prop de 5.600 efectius dels diferents cossos de seguretat per a la revetlla de Sant Joan. Segons ha detallat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'activaran de forma extraordinària 2.506 agents dels Mossos d'Esquadra, prop d'un centenar més que l'any passat. Els Bombers de la Generalitat i els Agents Rurals activaran un dispositiu de gairebé 1.000 persones, i el 112 reforçarà el personal operador i de supervisió amb fins a 110 professionals treballant alhora.

El Servei Català de Trànsit estima que uns 460.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15h de divendres 23 i les 15h de dissabte 24 de juny. En aquest sentit, Interior ja preveu que l'AP-7 i les vies que connecten amb destinacions costaneres tornaran a ser les que concentren més afluència de vehicles. És per això que, segons ha indicat Elena, per primera vegada, Trànsit habilitarà un carril addicional entre Montornès del Vallès i Sils, de 53¿km en direcció Girona. La via estarà controlada per vols d'helicòpter i patrullatge dels Mossos d'Esquadra, i es quedarà operativa a partir de les 15 h del divendres.

Extremar les precaucions per la sequera

Degut a la situació de sequera, des d'Interior tornen a fer una crida per extremar les precaucions, sobretot amb l´ús de material pirotècnic. Elena ha admès que la situació actual no és la mateixa que fa un any quant al risc d'incendis gràcies a les pluges dels últims dies i setmanes. Tanmateix, el conseller ha avisat que la massa forestal continua estant "estressada" davant la manca d'aigua i ha fet una crida a la "prudència" dels ciutadans i a "no abaixar la guàrdia".

Interior manté igual que altres anys les restriccions al foc i petards i, per tant, no es podran encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. Així mateix, el departament ha recomanat als ajuntaments que habilitin i delimitin espais per poder tirar el material pirotècnic.