El 21 de junio se celebra el Día Internacional del selfi, esa mítica foto que nos hacemos nosotros mismos con el móvil o una cámara. Muchos piensan que este método o forma de sacarse una fotografía ha llegado de la mano del siglo XXI y las nuevas generaciones, sin embargo, tiene más trayectoria de la que uno podría imaginar. En Ahora o Nunca, el magacín de la 1 de RTVE, han hecho un breve repaso por la historia del selfi.

La palabra selfi procede del inglés self, de uno mismo y, como dice la RAE, viene a ser una autofoto que se hace generalmente con un dispositivo digital. El registro del uso de esta palabra, apareció, por primera vez, en un foro australiano de Internet del año 2002, sin embargo, ese no es el comienzo de su historia…

Ni las Kardashian, ni Paris Hilton, el primer famoso en sacarse un selfi fue Sinatra

Aunque ahora no hay celebridad sobre el planeta que no se haya sacado un selfi, el primero en hacerlo fue el cantante Frank Sinatra, pionero de este movimiento. El de New York, New York se tomó su primera autofoto con apenas 23 años, en 1938, un poco antes de adquirir fama a nivel mundial.

Pero no fue el único artista que quiso sumarse a la corriente selfi, ya que años más tarde, en 1966 y también con 23 años, el guitarrista de los Beatles, George Harrison, documentó un viaje a la india con varias imágenes, entre las que destaca un selfi frente al Taj Mahal.

Ese mismo año, el astronauta Buzz Aldrin se hizo el primer selfi en el espacio.