Una dona ha mort en saltar d'un tercer pis fugint d'un incendi en un edifici al carrer Monteró de Balaguer (Lleida), i un altre home ha resultat ferit greu per cremades a l'esquena i ha estat evacuat a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Els fets han passat cap a les 7:35 hores d'aquest dimecres, quan els Bombers han rebut l'avís. El SEM també ha atès un jove de 19 anys, que ha estat donat d’alta en el lloc.

15 persones evacuades

El foc està totalment extingit des de les 08.11 hores. L’avís als Bombers informava d’un foc a la part posterior d’un pis ubicat a la tercera planta d’un edifici del carrer Monteró. S’han activat set dotacions dels Bombers. L’incendi ha afectat diverses habitacions de l’habitatge. Les causes del foc encara no s’han determinat. Com a mesura preventiva s’ha tallat el servei de gas en tot el bloc.

Els Bombers han ventilat la zona i comproven que a l’interior de l’edifici no hi quedi ningú. 15 persones de tres escales han estat evacuades, segons informen els Mossos, que hi han enviat cinc unitats. El SEM hi ha destinat cinc unitats més i suport psicològic, i l’Ajuntament de Lleida ha aportat serveis tècnics que revisaran les possibles afectacions estructurals en l’edifici.