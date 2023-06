Els socorristes del litoral català han protestat a Barcelona per reclamar a la Generalitat una normativa que reguli el sector i millori les condicions laborals dels treballadors i treballadores de totes les platges catalanes. Des de Tarragona, Girona i Barcelona, desenes de socorristes s'han concentrat a les portes del Palau de la Generalitat, on ha denunciat que actualment cada ajuntament aplica criteris diferents.

El portaveu de la plataforma SOS Socorristes, Nacho Ibañez, ha defensat que el decret és "bàsic" per unificar criteris i evitar que sigui decisió de cada consistori en quin mes de l'any comencen a oferir servei de socorrisme, o quants professionals i quantes torres de vigilància instal·len per metre quadrat de platja.

Una manifestació que arriba tot just després que els socorristes de les platges de Barcelona hagin aturat temporalment la vaga indefinida que havien iniciat el 9 de maig per reclamar el pagament de les nòmines endarrerides. Les aturades, amb un seguiment del 100%, s'han suspès perquè el sindicat convocant de la protesta, CGT, i l'Ajuntament de la capital catalana han arribat a un acord.

Pocs socorristes per tants banyistes

El sindicat UGT, qui ha convocat la manifestació, reclama al govern català que es fixi terminis per a obtenir una regulació que estableixi mínims de temporalitat, socorristes i equipament a les platges davant d'un estiu que es preveu llarg i amb una afluència a les platges que "no para de créixer" i un augment de morts per ofegament a la mar.

Així, des d'UGT i SOS Socorristes reclamen una normativa que reguli aquests "mínims exigibles": haurien d’incorporar-se almenys 300 socorristes més dels que actualment hi ha "per garantir la màxima seguretat de les seves platges". A més, reclamen l’obligatorietat que els plecs municipals per licitar el servei de socorrisme siguin per a, com a mínim, 4 mesos.



Paral·lelament, des del sindicat es duran a terme accions reivindicatives per a informar els usuaris i les usuàries a desenes d’ajuntaments del litoral català.