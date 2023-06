Els socorristes catalans protesten per un marc legal del sector

01:02

Els socorristes de les platges de Catalunya s'han concentrat davant la Generalitat per reclamar la creació d'un marc legal que reguli les seves condicions laborals, que actualment estan en mans de les decisions de cada ajuntament.

Actualment, es regeixen per un conveni de 1972, regulat pel conveni autonòmic d'instal·lacions esportives, que no té cap relació amb el treball que fan a les platges. A més, cada ajuntament decideix la quantitat de socorristes que vigilen les platges, els sous, els horaris i els mesos que dura la temporada d'estiu. Per això reclamen un marc unitari | Marga Esparza