L'actriu catalana, Agnès Busquets, ha vingut a l'últim programa 'La Ruïna' a compartir tres moments de la seva vida on la sort amb el regne animal no ha estat de la seva part. La ruïna de l’Agnès, són tres anècdotes diferents, però amb el mateix fil conductor. Les males experiències que ha tingut amb els animals domèstics. Es confessa una amant dels animals, però desafortunadament els animals no sembla que l’estimen tant a ella.







La primera ruïna de l’actriu va passar durant la seva infància, quan la seva mare va llençar un canari pel vàter després de mort, i es va quedar traumatitzada La segona ruïna va ser el dia que va decidir tenir un gos per primera vegada a la seva vida. Explica l’Agnès, que li van regalar un gos que estava malalt, però, així i tot, van decidir cuidar d’ell. Tenia una malaltia que li provocava una mena d’atacs epilèptics, i per això necessitava molta vigilància. Un dia que la família no se'n podia fer càrrec va demanar-li a un amic si podia cuidar del gos. Va coincidir que eren festes de la Mercè i que els balcons estaven oberts, i del so de la pirotècnia es va espantar i va començar a córrer. Amb tanta mala sort, que com era tan petit, es va colar pels barrots del balcó i va caure d’un cinquè pis.

No es van rendir i van adoptar un altre gos

Després d’aquesta tragèdia, van decidir adoptar un altre gos. Era un Grand Fox terrier, com el Milú d’en Tintín. Durant el primer passeig que van fer, el gos es va trobar amb un altre i van començar a ensumar-se per saludar-se. L’Agnès explica com el seu gos va passar de 0 a 100 en un segon i va atacar a l’altre sense que ells poguessin fer res. Per sort uns desconeguts que passaven per allà van poder controlar la situació i van poder portar ràpidament al gos ferit al veterinari que es va salvar sense problema.

L'Agnès Busquets revela un secret al seu fill sense voler

Per acabar, l’Agnès explica una ruïna que té a veure amb ratpenats. Comença explicant com té una casa a l’Empordà on fa molt de fred i tenen llar de foc. A vegades és comú que a les xemeneies d’aquestes cases es quedin atrapats els ratpenats, i ella és l’encarregada de salvar-los perquè és l'única que no té por d’aquests animals a la seva família. La cosa no va acabar gaire bé quan estava rescatant un d’ells, el va atrapar amb les mans, però va aconseguir escapar. El ratpenat va començar a donar voltes per dins de la casa mentre ella intentava capturar-lo amb llençols, draps de cuina i fins i tot un caçapapallones. En una d’aquestes que el ratpenat va xocar amb la paret i del cop, va caure a terra i va morir a l’instant. L’actriu explica com seguidament va anar al pati va fer un forat a terra i va enterrar a l’animal mentre li demanava perdó.



La ruïna extra és quan l’actriu i escriptora catalana conta com el matí abans d’anar al programa estava parlant amb el seu fill i preguntant-li quina ruïna li semblava millor de les tres. Quan es va assabentar “in situ” que la seva gossa no va morir d’una malaltia sinó que va caure pel balcó. Amb la convidada Agnés Busquets, 'La Ruïna' posa fi a la temporada a RTVE Catalunya. En total s'han emès 10 programes que es poden recuperar a rtveplay.cat.