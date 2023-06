'Litus', la película que reunió a los rostros más potentes del cine español

No es fácil hacer que en una película llena de rostros conocidos las interpretaciones de sus actores luzcan por igual y se encajen a la perfección, pero a veces ocurre el milagro. Litus, la comedia de Dani de la Orden que recupera RTVE Play, ofrece uno de los mejores combos actorales de los últimos años. Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Adrián Lastra, Álex García, Miquel Fernández y Marta Nieto despliegan todos sus encantos en esta película sobre la amistad, el duelo y el amor. Una comedia agridulce con toques de thriller, basada en la obra de teatro de Marta Buchaca, que narra la reunión de un grupo de amigos unos meses después del suicidio de uno de ellos, Litus, y la manera en que esa tragedia les ha afectado a ellos y a la amistad que compartían.

La película habla del duelo, de la incapacidad para despedirse, con la presencia de la muerte sobrevolando todos los diálogos, pero sin abordarla directamente. Todos los protagonistas pertenecen a la misma generación y todos viven, con esta experiencia, un paso a la madurez. “También habla de las no despedidas de lo difícil que es decir adiós a los seres queridos y, sobre todo, habla de la amistad de un grupo de amigos en una situación tan compleja como el suicidio de uno de ellos, lo que hace que ese grupo corra el riesgo de desaparecer”, cuenta Adrián Lastra. “Y de lo poco que conocemos a alguna de la gente nos rodea –puntualiza Adrián-. Hay un diálogo que dice el personaje de Belén que explica muy bien eso. Cuando Alex le dice: “Tu antes me contabas todo lo que te pasaba” y ella contesta: “Ya, pero es que antes tu y yo éramos amigos”. Ese distanciamiento suele pasar por no hablar, por no comunicarse”.

Quim Gutiérrez en 'Litus'

“Las amistades no tienen que durar para siempre” “A mí hay una cosa sobre el tema de la amistad, tal y como lo plantea la película, que me flipa –asegura Quim- y es esa sensación que a veces nos imponen que las relaciones de pareja o de amistad tienen que durar para siempre. Mejores amigos y amor para siempre. Eso no es así y no es necesariamente malo. Hay relaciones que tienen sentido durante un cierto periodo de tiempo. Pero cuando cada persona toma caminos distintos y la amistad se enfría o desaparece, no pasa nada. No es ninguna tragedia que una amistad de acabe si tiene que acabarse. A veces nos forzamos a continuar cosa que ya no tienen sentido”. “En la película hay varios personajes que se enfrentan a ello –añade Quim-. Por ejemplo el mío, Tony, que hace una autoinmolación sabiendo que es muy posible que, a partir de ahí no vuelva a ver a ninguno de los que están en esa reunión. Me gusta enseñar eso”. Los personajes más brillantes de Quim Gutiérrez Quim y Belén interpretan al hermano y la novia de Litus, a los que el dolor convierte en pareja. “Creo que eso pasa mucho, que hay relaciones nacidas del dolor –asegura Belén-. Aunque la gente juzgue a nuestros personajes, yo comprendo perfectamente cómo han llegado a esa situación. Me interesaba indagar en hasta qué punto es una relación de amor, de apoyo o de supervivencia. E intentar comprender hasta qué punto se culparía ella del suicidio de su Litus y de su relación actual con Tony. Es algo muy complejo y creo que es una de las relaciones más interesantes de la película”. “Es una relación –añade Belén- que, desde el sentido común, no es la relación con mayor futuro del mundo pero que tiene sentido en un proceso de duelo porque, aunque dure poco tiempo, a lo mejor les vale para darse cuenta de que eso no es lo que deberían hacer”. Una escena de 'Litus'

“El amor no lo puede todo” Amor y amistad están muy mezclados en este grupo. Otra de las parejas protagonistas es la formada por Su (Marta Nieto) y Marcos (Adrián Lastra), que son exnovios. “Son dos personajes que se aman de una forma muy pura, muy bonita, pero su amor es imposible –asegura Adrián-. Están en puntos muy distintos de sus vidas. Marta ha madurado y se ha atrevido a dar un paso adelante para dejar atrás el pasado. Porque la vida tiene que seguir. Y Marcos no consigue avanzar”. “Es un amor lúdico, divertido, tierno... -añade Marta- pero a veces el amor no lo puede todo. A veces dos personas se aman pero no son compatibles o no les basta con ese amor. Porque lo que uno quiere no tiene por qué ser lo que desea el otro. Y a veces te quedas enganchado en ese tipo de relaciones que hay mucho amor y pasión pero también mucho conflicto. Su está en un punto en el que quiere estar bien, quiere estar tranquila y eso no lo puede tener con Marcos”. Aunque a todos les cambió la vida la muerte de Litus, hay un personaje a quién le benefició, el personaje al que interpreta Miquel Fernández, que formaba un dúo musical con Litus y que solo triunfó después de su muerte. “Le queda ese sentimiento de que ha triunfado tras el suicidio de su amigo. Pero, a la vez, lo ha tenido que asimilar en muy poco tiempo. Por eso hay un punto en el que decide tirar para adelante, sin mirar atrás, y se convierte en el “fucking” cantante del momento. Y aunque piensa en qué precio ha tenido que pagar por ese éxito, yo creo que no le ha dado tiempo a asimilarlo. También es un tipo al que cuesta expresar sus sentimientos con palabras”. Adrián Lastra y Álex García

Casi una obra de teatro La película no oculta su origen teatral y se rodó de forma cronológica, lo que es más fácil para los actores. “Estamos acostumbrados a rodar por decorados –asegura Quim. Y creo que cuando ruedas de forma cronológica tienes la sensación de irte a dormir con el poso emocional con el que el personaje va a empezar a rodar al día siguiente. Y eso es agradable porque heredas de un día para otro lo que vas a contar y, además, lo disfrutas mucho más como actor. Eso es una de las cosa que más me emocionan de este trabajo, disfrutar un día y empezar al día siguiente ahí arriba, de nuevo, y empezar a flipar otra vez… me parece un auténtico goce”. “Rodar cronológicamente ayuda mucho –continúa Miquel- Además casi todos nos conocíamos y había una complicidad y una generosidad absoluta entre todos. Esa ha sido la clave para que la película sea tan auténtica, para que parezca que somos amigos de verdad. Dani también ha ayudado a crear esa complicidad y ese espacio para cada personaje. Todos estábamos disfrutando del rodaje y cuando encuentras un proyecto que te gusta piensas: “Por esto me dedico a ser actor. Me encanta y lo disfruto”. En cuanto a si se ven siendo amigos dentro de diez años, Belén asegura que: “No sé si llegaremos a tener ese grado de amistad, pero la verdad es que ha sido un rodaje estupendo. Y la promoción está siendo bonita porque nos hemos reencontrado. A ver si trabajamos juntos en más ocasiones”. “Estaría genial volver a reunirnos en unos años, pero sin el muerto –añade Marta-. Sería muy divertido juntarnos alrededor de Dani para celebrarlo y, ¿por qué no?, para rodar un Litus 2, dentro de 20 años. Y con todo al revés: mi personaje ocho veces divorciado, Marcos casado y con un montón de hijos…” (ríen). Belén Cuesta