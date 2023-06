Una dona de 80 anys és agredida quasi cada dia a les comarques de Barcelona. Són dades de la Diputació de Barcelona en el Dia Mundial de la presa de consciència de l'abús i el maltractament a les persones grans. L'any passat, l'ens públic, a través del Servei Local de Teleassistència, va detectar 454 casos de sospita de maltractaments a persones grans de la província. D’aquests, 346 van mostrar-ne indicis. Es tracta d’una xifra lleugerament superior a la de 2021, en què es van valorar 417 casos i en 283 se’n van detectar indicis.

Jornada reivindicativa

La d'avui és una jornada amb accions reivindicatives, de denúncia i també de visibilització. La gran majoria no denuncien aquestes agressions. No només consideren maltractament, la violència física o psicològica sinó també la soledat o la desprotecció. Pel que fa a les residències, les entitats continuen reclamant millores al Parlament i als Governs per combatre aquesta xacra social.