Tarda de forts aiguats, rieres crescudes, talls de carreterra

Tarda de fortes tempestes i aiguats a Catalunya. Les pluges, localment torrencials i acompanyades de calamarsa, pedra i fortes ventades han descarregat en diverses comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i, sobretot les del prelitoral i interior de Barcelona i Girona. També han arribat a la costa i, de forma més dispersa, però intensa, han arribat en altres punts.

Inundacions i caiguda d'un mur

A causa de les fortes pluges, hi ha hagut baixos inundats, i també avingudes i carrers anegats, com la Rambla d'Ègara, on ha quedat atrapat un autobús. A més, l'acumulació d'aigua ha provocat l'esllavisada d'un mur del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Cayalunya. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 17 hores un total de 278 trucades per incidències de pluja, la majoria a la comarca del Vallès Occidental (182), seguit d'Osona (52) . A Terrassa s'han rebut 137 trucades.