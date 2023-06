Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys per la mort de la seva dona a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). Els fets han passat cap a dos quarts de tres de la matinada en un domicili del número 23 del carrer Cornellà Modern, al barri de la Gavarra. Alguns veïns han explicat que es tracta d'un habitatge on hi conviuen diverses famílies i la parella vivia en una habitació rellogada amb una filla de 2 anys.

Segons fonts policials, la víctima ha rebut diverses ganivetades i ha quedat molt malferida. Efectius de Mossos i del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han intentat reanimar la dona, però no han pogut fer res per salvar-li la vida i ha mort. El presumpte assassí ha estat detingut al mateix habitatge. Està acusat d'homicidi i a les pròximes hores passarà a disposició judicial.

La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud ha obert una investigació per acabar de determinar les circumstàncies de l'agressió mortal. Segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), no consten antecedents judicials de denúncies entre la parella.

Des de la conselleria d'Igualtat i Feminismes estan fent seguiment del cas i s'han posat a disposició de l'Ajuntament i de la familia de la víctima. En cas de confirmar-se, seria la cinquena dona assassinada a Catalunya per violència masclista aquest 2023.

Les víctimes de violència masclista tenen a la seva disposició un servei d'atenció permanent al número 900.900.120, que és gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112 i recórrer a una línia s'assessorament policial via whatsapp, al número 601.00.11.22