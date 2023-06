¿Qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué? Las matemáticas y el periodismo tienen mucho más que ver de lo que podemos imaginar en un primer momento. Ambas disciplinas se realizan las mismas preguntas, y ambas buscan el mismo objetivo: llegar a la verdad.

En matemáticas se trabaja con teoremas, eso sí, ¿qué problema nos interesa?, ¿quién lo ha estudiado antes? ¿cómo lo han intentado resolver? En periodismo la materia prima son las noticias, pero ambas comparten el mismo proceso: mostrar y demostrar.

Entrevista

Pregunta: Carlos, nos cuentas todas las noches en el telediario las noticias, pero digamos que este es un paso final que empieza cuando recibes una información. ¿Cuál es el proceso, desde que llega una información a la redacción hasta que se convierte en una noticia?

Respuesta: Bueno, el proceso tiene varias fases. Lo primero es, sin duda, la materia prima, que son los hechos o los documentos, los factores que vamos a utilizar para construir ese relato que después vamos a transmitir al espectador, y que se contrastan, se examinan y se analizan. Después hay una fase posterior que es, más bien, de contextualización. Es decir, esos hechos aisladamente pueden tener un valor, pero tienen mucho más valor cuando se conectan, se les da un contexto y se ofrece una imagen mucho más amplia.



Carlos Franganillo en el plató del telediario de RTVE en un momento de la entrevista RTVE

P: En la primera parte, en la parte de contrastar la noticia, ¿qué criterios debemos seguir para para decir que una noticia o para saber si una noticia es veraz?

R: En este caso, la regla básica es la del puro contraste. Depende de qué noticia estemos tratando, la fuente puede ser diferente, puede ser un documento que hemos conseguido, una anotación bancaria o una contabilidad secreta, y ese sería el punto de partida. A partir de ahí, es imprescindible contrastar la información con testigos, con quien ha tenido acceso al proceso. Es decir, necesitamos varios puntos que contrasten un mismo hecho. El hecho en sí mismo puede tener un valor, pero también puede existir la duda de si es falso, está adulterado o nos quieren intoxicar. Para evitarlo, buscamos el contraste a través de diferentes fuentes. Esto es algo que tiene muchas similitudes con las matemáticas, porque tratamos de exponer la realidad a una serie de pruebas casi de laboratorio, para ver cómo funcionan, para ver si tienen flaquezas y para saber si podemos confiar en esos elementos.



Momento de la entrevista a Carlos Franganillo por Clara Grima en los platós del telediario de TVE. RTVE

P: Carlos, cuando tú nos cuentas las noticias, tienes que transmitir confianza y claridad, ¿podríamos decir que la claridad y la precisión en el lenguaje es una herramienta fundamental en tu trabajo?

R: Totalmente. Sí, por un lado, porque el lenguaje es el código compartido para transmitir la información. Si no se comparte y si no es claro, no se va a entender. Pero además, el lenguaje aporta información y también puede distorsionar esa información. Si no es muy preciso, elegir una palabra ambigua o una palabra que tenga una carga ideológica, puede echar al traste todo el trabajo. Una de las claves de la buena información es que sea honesta, lo más transparente y neutral posible, en el sentido de no aportar o no distorsionar el mensaje con nuestras palabras.

P: Siempre nos han contado eso de que un periodista no puede revelar sus fuentes.

R: Hay fuentes que no tienen ningún miedo a ser reconocidas, que tienen un discurso público y emiten la información de manera abierta, pero en temas sensibles, puede darse el caso de que alguien quiera protegerse, proteger su seguridad. En caso de que la información que se transmita sea muy relevante y comprometida, puede poner esa condición: permanecer en el anonimato y, en ese caso, el periodista se la tiene que garantizar. Existe una relación de confianza y, en esos casos, la fuente no puede ser revelada.



P: Supongo que el espectador, cuando tú le das la noticia, tiene que creerte, es una cuestión de confianza. ¿No?

R: Por supuesto, sí. Evidentemente, el espectador tiene que percibir que detrás hay un trabajo profesional que se ha trabajado la fuente y, sobre todo, que quien emite el mensaje, la información, el periodista tiene un trabajo acreditado durante años, un prestigio construido en base a contar la verdad, de contar las cosas de manera honesta, algo que el espectador pueda contrastar. Ese prestigio es algo que tarda mucho tiempo en construirse, seguramente años o incluso décadas, y se puede perder en cuestión de segundos, si alguien se equivoca o si tiene la tentación de adulterar la información para conseguir un fin determinado. Ahí se acaba esa relación de credibilidad y se acaba el profesional.