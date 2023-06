¿Sabías que Honduras es uno de los países en el que más homicidios se producen? En 2019, tan solo 24% de los casos fueron investigados y el 13% llegaron a una condena.

En el séptimo episodio de Españoles en conflictos, ya disponible en RTVE Play, hemos viajado a Honduras, el segundo país del mundo con más asesinatos por cada 100.000 habitantes con una tasa del 36,33.

Allí hemos podido conocer de cerca, a través de los ojos de españoles que residen en el país, cómo es convivir con esta realidad.

“Este es el país con una tasa de feminicidios más alta de Latinoamérica. No es seguro ni para mí ni para ninguna mujer ”, explica Luisa.

Adrián González, voluntario en Honduras

““Yo creo que todos esos ámbitos donde el gobierno no llega, acaban entrando las pandillas”.“

Adrián lleva menos de un año en Honduras y llegó como voluntario de la ONG ACOES. “Mayoritariamente he estado trabajando en escuelas con niños con discapacidad”, nos explica.

“Soy una persona que, físicamente, se nota que no soy de aquí”, cuenta Adrián, “cuando estás en zonas donde no hay turismo y no suele haber extranjeros y estás trabajando en esa zona, sí que te notas observado siempre”.

Le acompañamos a hacerse un tatuaje, un signo de identidad muy asociado en el país a las maras. “Sí que vino una persona, de la nada, y me preguntó muy serio que qué era ese tatuaje”, nos cuenta refiriendose a uno que tiene en la mano.