Anem coneixent més dades de rècord que ens ha deixat aquesta primavera. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, març, abril i maig, per tant, la primavera meteorològica d’eguany ha estat excepcionalment càlida a bona part de Catalunya, sobretot a l’interior i al sud.

En diversos observatoris com Figueres, Girona, Flix, Tàrrega, Caldes de Montbui, Igualada o Artés han viscut la primavera més càlida, almenys dels últims 70 anys.

Encara és més rellevant que diversos observatoris centenaris han registrat rècord de temperatura mitjana a la primavera amb 16,1 ºC a l’Ebre i 18,7 ºC al Fabra de Barcelona.

Calor i manca de pluja generalitzat en el territori, sobretot en trams de la costa, però sobretot de Ponent. A la ciutat de Lleida només han caigut menys de 7 litres en 3 mesos i ha estat la primavera més seca dels darrers 111 anys. Al Pont de Suert també ha estat la primavera menys plujosa, almenys des de 1950.

Ratxa ruixats irregulars

Ara bé, des de l’1 de maig s’ha iniciat una ratxa de ruixats que en alguns punts de l’Alt Pirineu supera els 25 dies. Això vol dir que ha plogut almenys 1 litre durant 25 jornades. Altres zones del Pirineu, Prepirineu i nord-est arriben als 15/20 dies de pluja, i en algunes capçaleres porten dues setmanes on hi plou cada dia. En canvi, zones de Ponent, de la vall de l’Ebre i de la costa on només hi ha plogut uns 5 dies o menys.