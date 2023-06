Biblioteques tancades a pocs dies de la selectivitat

Les deu biblioteques municipals de Barcelona que estava previst que obrissin aquest diumenge només com a sala d'estudi per als estudiants que s'han de preparar per a les proves d'accés a la universitat (PAU) estan tancades. És conseqüència de la vaga convocada per la CGT entre els treballadors no bibliotecaris d'aquests centres, i que segueixen una trentena de persones, segons fonts del sindicat.

Els treballadors protesten perquè les hores de dissabte a la nit i la jornada d'aquest diumenge no està previst pagar-les en no figurar aquesta eventualitat a l'acord subscrit amb la gestora del servei, la Fundació Pere Tarrés, que és qui els té contractats.

L'aturada també va afectar l'obertura dissabte a la nit d'aquests centres, i s'ha convocat el cap de setmana previ a les proves d'accés a la universitat (PAU). Segons la CGT, a hores d'ara la Fundació Pere Tarrès encara no ha donat resposta a les seves reclamacions.