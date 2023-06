Com es preparen els alumnes per a les PAU?

A 5 dies per a la selectivitat, aquest grup de joves es prepara per als exàmens. Alguns tenen molt clar el que volen estudiar. Però d'altres no ho tenen tan clar. Cada vegada són més els joves que no troben el camí. Més d'un 10% canvia d'estudis després del primer curs i prop d'un 30% els abandona. La incertesa s'agreuja pels que l'any que ve s'enfrontaran a la nova selectivitat, que encara està per definir.