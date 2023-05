Quan flota un cotxe en cas d'inundació?

Aquesta setmana de pluges intenses i sobtades és molt important recordar que cal evitar deixar el cotxe en zones inundables, i molt menys creuar rieres, barrancs o rius que puguin baixar amb poca aigua. Penseu que cas de forts aiguats com els que esperem aquest dijous les rieres poden créixer de forma sobtada.

Quan pot flotar un cotxe en cas de riuada?

Si el nivell de l’aigua és inferior als 30 cm, el mateix pes del cotxe serà suficient per mantenir-se al lloc. Ara bé, actualment el terreny està molt sec, per tant, l’aigua costa filtrar-se i pràcticament tota la pluja que cau s’escola per la superfície, fent pujar ràpidament el nivell de l’aigua més de 45 cm o mig metre. En aquest cas, el cotxe flotaria i ja es podria moure una mica. En els pitjors dels casos, quan l’aigua assoleix els 70 cm, els vehicles són arrossegats pels rius o rieres.