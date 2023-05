El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, reclama consens polític per reactivar l'economia tant espanyola com catalana que, assenyala, està estancada respecte d'Europa quan s'agafa perspectiva. Guardiola defensa que una mirada a llarg termini mostra "un inequívoc estancament d'Espanya i Catalunya respecte a Europa: "Són anys d'estancament". Guardiola nega que hagin volgut entrar en campanya amb la nota d'opinió de l'entitat i reclama "consens" per arribar a grans acords: "Ho han de fer els grans partits, amb els pressupostos ha funcionat, s'han trencat els blocs, la polarització és un gran enemic, cal cedir per l'acord".

Espanya i Catalunya s'endarrereixen respecte a Europa En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Guardiola diu que amb l'entrada de l'Euro, el 'boom' immobiliari i "una crisi darrera l'altre" s'han fet polítiques a curt termini que no han fet variar la tendència general d'estancament: "Espanya i Catalunya s'estan endarrerint respecte a Europa i Europa té un problema geoestratègic important, volem ser un actor global o ens quedarem com una cosa amb poca influència?".



��️ "Hi ha un inequívoc estancament respecte a Europa"





El president del Cercle d'Economia reclama reformes que millorin la productivitat, que assenyala com a causes de l'estancament, amb canvis a l'educació i reformes de l'administració i qualifica de positiu que Europa controli el deute públic espanyol.

"Tothom coincideix que calen més vols intercontinentals" Jaume Guardiola demana a la Generalitat liderar l'ampliació de l'aeroport del Prat perquè "és imprescindible per la ciutat que volem": "Diem que li correspon al govern de la Generalitat, el comandament a l'hora de dissenyar la manera de fer-ho. Amb una certa urgència per no perdre temps". Guardiola diu que hi ha consens general que calen més vols intercontinentals amb les zones de més creixement del món com el sud-est asiàtic i que serà una oportunitat per recuperar el Baix Llobregat: "Algú pot pensar que el Baix Llobregat està ben cuidat i no és cert. L'aeroport és l'oportunitat per redreçar-ho".



��️ "És una cosa bastant transversal. És una oportunitat que permeti recuperar el Baix Llobregat"







Reclama una estratègia pública d'habitatge Guardiola considera que l'habitatge "és un problema central del país". El vincle intergeneracional s'està corcant, l'excés de deute. I considera que "passar la pilota a les generacions que venen, els preus salaris, la inaccessibilitat... té efectes a la natalitat". Jaume Guardiola demana una estratègia pública per a construir habitatges de lloguer assequibles i considera que la manca d'oferta, és la causa de l'augment de preus: "La restricció del 30% de promocions per a vivenda social no ha funcionat".



��️ "El vincle intergeneracional s'està corcant"



