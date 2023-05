Jaume Guardiola: "Hi ha un inequívoc estancament respecte a Europa"

Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia, explica que la seva nota d'opinió demanen aixecar la mirada, més enllà del curt termini: "Hi ha un inequívoc estancament respecte a Europa" en els darrers 15 anys, ha dit, quan s'agafa perspectiva. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana consens polític i trencar blocs perquè "la polarització és un gran enemic". No creu que Barcelona sigui una ciutat decadent, sinó que "està vivint una transformació de l'economia": "Qualificar Barcelona de ciutat decadent és ridícul". Veu "imprescindible" que l'aeroport tingui més vols intercontinentals, el que considera "bastant transversal" i com una "oportunitat" per recuperar el Baix Llobregat. Critica que les "restriccions a l'oferta" d'habitatge comporten l'augment de preus i creu que l'habitatge és un dels grans problemes del país. Lamenta que els empresaris estiguin "sota sospita". Demana "crear les condicions" perquè tornin les empreses que van marxar de Catalunya durant el 'Procés', tot i que algunes "serà difícil". Defensa la funció d'una Europa que "ens governa" i aposta perquè "vagi cada vegada a més". Sosté que les dades d'ocupació reflexen que "les coses van bé" després de la reforma laboral, tot i alguna cosa "millorable".