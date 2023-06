"Assumir la responsabilitat que pertoqui", ha assegurat Enric Puiggròs, responsable dels jesuïtes a Espanya en una roda de premsa aquest dimecres. Per això, han decidit "externalitzar" la gestió i valoració dels casos d'agressions sexuals que s'han fet públics les darreres setmanes per part d'exalumnes dels Jesuïtes i que han denunciat davant els Mossos d'Esquadra un total de tres persones.

Per tal de revisar els protocols, la Companyia ha contractat el bufet d'advocats Roca i Junyent perquè pugui avaluar com va ser la gestió de l'escola en cadascun dels presumptes casos d'agressions sexuals en el passat i determinar-ne la responsabilitat. També externalitzen l'atenció i l'acompanyament a les víctimes, col·laborant amb l'associació per a la Mediació i l'Escolta.

Puiggròs ha demanat perdó "pel patiment causat" a les víctimes en nom de la institució i ha reconegut que cal "fer un pas més" per "clarificar" la informació, la gestió i les responsabilitats.

La Companyia de Jesús descarta presentar-se com a acusació particular en casos judicialitzats.

La síndica de greuges investiga els presumptes abusos sexuals

La síndica de greuges ha obert una actuació d’ofici per investigar els presumptes abusos sexuals als Jesuïtes de Casp de Barcelona, després que hagin transcendit diverses denúncies d’exalumnes contra membres de la congregació que van exercir com a docents entre els anys 70 i els 2000. En un comunicat, la síndica recull que un dels jesuïtes va ser denunciat al centre i aquest no va actuar, apartant-lo només el 2005. Per tot plegat, la defensora s’ha adreçat al Consorci d’Educació de Barcelona i a la congregació titular del centre per conèixer les actuacions que s’estan duent a terme per esclarir els fets, escoltar els afectats i saber si hi ha més casos.

Més de 200 exalumnes denuncies agressions sexuals 234 exalumnes dels Jesuïtes de Casp de Barcelona reclamen a la institució que condemni i investigui un professor que va treballar durant 30 anys a l'escola, a qui acusen d'agressions sexuals. Al jesuïta el van apartar el 2005 després de la denúncia d'una alumna i ara afloren possibles nous casos de fa anys. Més de 200 exalumnes dels Jesuïtes de Casp de Barcelona denuncien agressions sexuals d'un professor Isabel F. Corella | Beatriz Gálvez Una exalumna de la promoció del 97 explica a Televisió Espanyola que el professor Francesc Peris la va fer entrar al seu despatx, va tancar la porta amb clau i va acabar fent-li petons molt a prop de la boca. I com el d'ella, els últims dies han aflorat altres possibles casos d'agressions sexuals per part d'aquest professor, en aquest centre i durant la seva estada a Bolívia. Més de 200 alumnes volen saber què va passar durant els 30 anys en què el jesuïta va treballar a l'escola, des dels 80 fins al 2005, quan el van apartar per la denúncia d'una alumna. A través d'una carta exigeixen transparència al centre.