234 exalumnes dels Jesuïtes de Casp de Barcelona reclamen a la institució que condemni i investigui un professor que va treballar durant 30 anys a l'escola, a qui acusen d'agressions sexuals. Al jesuïta el van apartar el 2005 després de la denúncia d'una alumna i ara afloren possibles nous casos de fa anys.

Una exalumna de la promoció del 97 explica a Televisió Espanyola que el professor Francesc Peris la va fer entrar al seu despatx, va tancar la porta amb clau i va acabar fent-li petons molt a prop de la boca. I com el d'ella, els últims dies han aflorat altres possibles casos d'agressions sexuals per part d'aquest professor, en aquest centre i durant la seva estada a Bolívia.

Més de 200 alumnes volen saber què va passar durant els 30 anys en què el jesuïta va treballar a l'escola, des dels 80 fins al 2005, quan el van apartar per la denúncia d'una alumna. A través d'una carta exigeixen transparència al centre.

"Diuen que ho investigaran de portes a dintre, i que en tot cas ho vehicularan a través de la via del dret canònic. Estem en 2023, de justícia només n'hi ha una i creiem que ha de ser la mateixa per tothom", denuncia Jordi Nomdedeu, exalumne dels Jesuïtes de Casp i signant de la carta de denúncia.

I la institució reconeix que en aquest cas no van investigar prou. "Naturalment, entonem el mea culpa, alhora que una condemna enèrgica perquè és una cosa que no hauria de passar mai... si hi ha alguna actuació que tingui contingut penal, naturalment nosaltres actuarem en conseqüència i no frenarem, no tenim pas res a ocultar", admet Enric Puiggròs, delegat dels Jesuïtes a Catalunya.

Els Jesuïtes demanen que qualsevol exalumne que se senti víctima s'hi adreci per poder investigar cada cas.