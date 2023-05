Més 2 milions de morts en 50 anys i més pèrdues econòmiques

Les últimes dades fetes públiques per l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), entre 1970 i 2021, els fenòmens meteorològics, climàtics i hidrològics extrems han deixat prop de 12.000 desastres ocasionant més de 2 milions de víctimes mortals i pèrdues econòmiques de més de 4.300 milions de dòlars. Tot i això, gràcies a les alertes primerenques, el nombre de víctimes mortals s’ha reduït dràsticament. Unes alertes que no arriben als països menys desenvolupats que suposen el 90% dels morts per desastres naturals en tot el món. Per contra, el 60% de les pèrdues econòmiques per desastres s’han donat en països desenvolupats.

Què destaca l'estudi de cada continent? A Àfrica, fins ara les sequeres han estat la causa del 95% de les morts registrades i, recentment, el cicló tropical Idai del setembre de 2019 va ser el fenomen meteorològic que més pèrdues econòmiques va causar a Àfrica. Àsia concentra el 47% de totes les morts registrades al món i els ciclons tropicals són la principal causa. A Sud Amèrica les crescudes i inundacions representen el 61% dels desastres naturals i a Nord Amèrica, Amèrica Central i al Carib és la regió que més pèrdues econòmiques ha patit per culpa dels desastres, gairebé la meitat de tot el món. Al sud-oest del Pacífic, els ciclons tropicals també han estat la principal causa de mort. I a casa nostra, a Europa, la calor extrema és la que més morts ha ocasionat, mentre que les inundacions, és el risc que més desastres materials ha provocat. Per reduir totes aquestes xifres materials i personals, l’objectiu és que a finals del 2027 tots els habitants de la Terra estiguin protegits per sistemes d’alerta primerenca.