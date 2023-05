Més pluja de l'habitual fins a mitjan de juny?

Els models del Centre Europeu (ECMWF) de previsions meteorològiques a llarg mitjà i llarg termini pronostiquen que les pròximes quatre setmanes seran més humides de l'habitual. Els mapes apunten que podria ploure entre un 10 i un 60% més del que acostuma a fer-ho durant aquestes dates. Això no vol dir que hagi de ploure cada dia, a totes hores i grans quantitats de pluja, però sÍ que comportaria més pluges i més ruixats dels que normalment cauen entre finals de maig i principis de juny.

La darrera setmana de maig que va del 22 al 28 estarà marcada per una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) que deixarà fortes pluges al sud i est peninsular i, per tant, també a Catalunya.. En canvi, el bloqueig anticiclònic al nord d'Europa deixarà un temps força sec a països com Anglaterra, Irlanda, nord de França o als Països Baixos. Els colors verdosos representa que s'espera més precipitació que la mitjana climàtica pel mateix període de temps, mentre que els tons ataronjats indiquen un temps més sec de l'habitual.

Anomalia de precipitació del 22 al 29 de maig (mm)

Anomalia de precipitació del 29 de maig al 4 de juny (mm)

La setmana vinent, per tant el canvi de mes de maig al juny, podria venir marcada per un temps molt semblant a la d'aquests dies. Tot apunta que les altes pressions continuaran bloquejant el pas de borrasques i bosses fredes per latituds més altes. Per tant, aquestes es veurien obligades circular per latituds més baixes, és a dir, sobre península, afavorint més inestabilitat en forma de ruixats i tempestes en molts indrets. Aquest patró humit podria persistir durant la setmana del 5 a l'11 de juny sobre la península i, fins i tot, a bona part de la Mediterrània, sud d'Europa i nord d'Àfrica.

Més endavant, la probabilitat és més baixa, però els models continuarien apostant per una tendència humida a mitjan de juny, sobretot a Catalunya, amb més ruixats dels habituals, cosa que seria una molt bona notícia a les portes de l'estiu, tenint en compte la greu situació de sequera que continua a gran a part del territori.

Anomalia de precipitació del 5 a l'11 de juny (mm)