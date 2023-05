Desde hace más de 20 años, Tenerife es la tierra de unos 4000 loros de 350 especies y subespecies distintas. Los acoge Loro Parque Fundación, referente en educación, conservación y cría de estas aves. En el programa de El cazador de cerebros que hemos dedicado a la cognición animal no podíamos perdernos visitar estas instalaciones pioneras, donde trabajan centros punteros como el Instituto Max Planck o el Messerli Research Institute de Viena.

La memoria y las neuronas, esenciales para la supervivencia de los loros

Aquí entra en juego también un aspecto clave de los loros, que los diferencia del resto de especies con los que conviven, tal como defiende Zamora: poseen unas conexiones neuronales y un desarrollo de la memoria fascinante, muy relacionado con una necesidad de estar en constante interacción con el entorno que los impulsa a explorar, experimentar y adquirir nuevas habilidades. Saber moverse y tener una especie de mapa interno les permite adaptarse y encontrar soluciones ingeniosas ante cualquier obstáculo, o simplemente poder recordar donde están los frutos, el agua…

No es raro que este biólogo, con más de 30 años de experiencia trabajando con loros, nos diga que “para mí, pueden hablar varios idiomas, diría que son bilingües. Tienen el lenguaje que se escucha y el corporal, su comportamiento”. Es decir, con los movimientos que realizan, de un modo u otro, comunican a sus compañeros determinados mensajes. Pero no solo eso, también “nos leen perfectamente nuestro cuerpo, nuestra vista”. Es tal su capacidad por entendernos que, como nos cuenta Zamora, cuando realizan determinados experimentos con los loros, tienen que ponerse gafas oscuras, para que no puedan ver las pupilas y detecten rápidamente donde está escondida la pieza”. Incluso su vista es excelente de lejos, y “si hablamos con un veterinario y ellos están lejos, a 15 o 20 metros, casi que predicen lo que va a pasar. Es por nuestro comportamiento, no porque nos lean los labios”.

