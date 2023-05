Abans del 2027 viurem l'any més càlid i temperatures de rècord

Un darrer estudi conclou temperatures mundials de rècord en l'actual dècada. Segons les últimes dades publicades per l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) és probable que les temperatures assoleixin valors sense precedents durant els pròxims 5 anys a causa de l'escalfament global, provocat per l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que es podria veure intensificat pel fenomen natural de "El Niño", previst durant els pròxims mesos.

Cop d'ull al passat per entendre el futur

En els últims 70 anys, la temperatura mitjana del planeta ha anat pujant, però no ha fet de manera uniforme, uns anys més que d’altres. Els anys que hem tingut episodis de "La Niña", l’anomalia positiva ha estat més discreta, mentre que quan hem tingut el fenomen de "El Niño", l’atmosfera s’ha escalfat més, tal com va passar el 2016, fins ara l’any més càlid al planeta des que hi ha registres.

Les conclusions d’aquest informe apunten que hi ha un 98% de probabilitats que abans del 2027, almenys un any registrarà la temperatura més alta des que hi ha registres, superant el rècord de temperatura del 2016. I hi ha un 66% de probabilitats que en aquest mateix període la temperatura superi en més d'1,5 ºC els nivells preindustrials durant almenys un any i de forma transitòria. Tot i això, en un futur s’acabarà assolint amb major freqüència.

El 2022 ja va tancar amb una temperatura mitjana mundial d'1,15 °C superior a la mitjana del període comprès entre 1850 i 1900. L'efecte de refredament exercit per les condicions de "La Niña" durant els últims tres anys va fer que l'escalfament global fos menys intens, malgrat tot, es van situar entre els més càlids des que hi ha registres.