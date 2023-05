Eurovisión se celebra de manera ininterrumpida desde el año 1956. A excepción de la edición de 2020, cuando la edición tuvo que ser cancelada por la pandemia del coronavirus, se han celebrado un total de 66 ediciones hasta la fecha. Cada cita eurovisiva ha coronado a un ganador, salvo en 1969 cuando hubo un cuadrúple empate en la primera posición. El Teatro Real de Madrid, la presentadora Laura Valenzuela se vio en un aprieto cuando finalizaron las votaciones y cuatro países recibieron la misma máxima puntuación.

Lys Assia fue la primera artista en ganar el Festival de la Canción por Suiza gracias a su tema "Refrain". En total, 27 países han logrado alzarse con la victoria, siendo Portugal el más reciente en hacerlo con Salvador Sobral y su "Amar Pelos Dois". El último ganador en levantar el micrófono de cristal fueron los ucranianos Kalush Orchestra en Turín 2022.

Tras 66 ediciones, el país con más victorias en el certamen europeo es Irlanda con un total de 7 victorias, consiguiendo la última en Oslo 1996 con Eimear Quinn y "The Voice". Este año, el país más laureado intentará conseguir la octava con la banda Wild Youth y la canción "We Are One". No obstante, en la 67ª edición del certamen, Suecia podría igualar en victorias a la isla Esmeralda. Loreen con su "Tattoo" es la gran favorita para ganar Eurovisión 2023. La sueca podría ganar por segunda vez el festival tras conseguir el triunfo en Bakú 2012 con "Euphoria". Loreen no es la única ganadora en regresar a Eurovisión, otros lo hicieron antes que ella, pero solo uno logró ganarlo dos veces: Jhonny Logan.

Ganadores de Eurovisión (1956-2022)

Lugano 1956: SUIZA | Lys Assia - "Refrain" (31 puntos)

→ 1ª victoria de Suiza en Eurovisión

Fráncfort del Meno 1957: PAÍSES BAJOS | Corry Brokken - "Net als toen" (31 puntos)

→ 1ª victoria de Países Bajos en Eurovisión

Hilversum 1958: FRANCIA | André Claveau - "Dors, mon amour, André Claveau" (27 puntos)

→ 1ª victoria de Francia en Eurovisión

Cannes 1959: PAÍSES BAJOS | Teddy Scholten - "Een beetje" (21 puntos)

→ 2ª victoria de Países Bajos en Eurovisión

Londres 1960: FRANCIA | Jacqueline Boyer - "Tom Pillibi" (32 puntos)

→ 2ª victoria de Francia en Eurovisión

Cannes 1961: LUXEMBURGO | Jean-Claude Pascal - "Nous les amoureux" (31 puntos)

→ 1ª victoria de Luxemburgo en Eurovisión

Luxemburgo 1962: FRANCIA | Isabelle Aubret - "Un premier amour" (26 puntos)

→ 3ª victoria de Francia en Eurovisión

Londres 1963: DINAMARCA | Grethe & Jørgen Ingmann - "Dansevise" (42 puntos)

→ 1ª victoria de Dinamarca en Eurovisión

Copenhague 1964: ITALIA | Gigliola Cinquetti - "Non ho l'età" (49 puntos)

→ 1ª victoria de Italia en Eurovisión

Nápoles 1965: LUXEMBURGO | France Gall - "Poupée de cire, poupée de son" (32 puntos)

→ 2ª victoria de Luxemburgo en Eurovisión

Luxemburgo 1966: AUSTRIA | Udo Jürgens - "Merci, Chérie" (31 puntos)

→ 1ª victoria de Austria en Eurovisión

Viena 1967: REINO UNIDO | Sandie Shaw - "Puppet on a String" (47 puntos)

→ 1ª victoria de Reino Unido en Eurovisión

Londres 1968: ESPAÑA | Massiel - "La La La" (29 puntos)

→ 1ª victoria de España en Eurovisión

Madrid 1969: ESPAÑA | Salomé - "Vivo Cantando" (18 puntos)

→ 2ª victoria de España en Eurovisión

Madrid 1969: REINO UNIDO | Lulu - "Boom bang-a-bang" (18 puntos)

→ 2ª victoria de Reino Unido en Eurovisión

Madrid 1969: PAÍSES BAJOS | Lenny Kuhr - "De troubadour" (18 puntos)

→ 3ª victoria de Países Bajos en Eurovisión

Madrid 1969: FRANCIA | Frida Boccara - "Un jour, un enfant" (18 puntos)

→ 4ª victoria de Francia en Eurovisión

Ámsterdam 1970: IRLANDA | Dana - "All kinds of everything" (32 puntos)

→ 1ª victoria de Irlanda en Eurovisión

Dublín 1971: MÓNACO | Séverine - "Un banc, un arbre, une rue" (128 puntos)

→ 1ª victoria de Mónaco en Eurovisión

Edimburgo 1972: LUXEMBURGO | Vicky Leandros - "Après toi" (128 puntos)

→ 3ª victoria de Luxemburgo en Eurovisión

Luxemburgo 1973: LUXEMBURGO | Anne-Marie David - "Tu te reconnaîtras" (129 puntos)

→ 4ª victoria de Luxemburgo en Eurovisión

Brighton 1974: SUECIA | ABBA - "Waterloo" (24 puntos)

→ 1ª victoria de Suecia en Eurovisión

Estocolmo 1975: PAÍSES BAJOS| Teach-In - "Ding-a-dong" (152 puntos)

→ 4ª victoria de Países Bajos en Eurovisión

La Haya 1976: REINO UNIDO | Brotherhood of Man - "Save Your Kisses for Me" (164 puntos)

→ 3ª victoria de Reino Unido en Eurovisión

Londres 1977: FRANCIA | Marie Myriam - "L'oiseau et l'enfant" (136 puntos)

→ 5ª victoria de Francia en Eurovisión

París 1978: ISRAEL | Izhar Cohen & Alphabeta - "A-Ba-Ni-Bi" (157 puntos)

→ 1ª victoria de Israel en Eurovisión

Jerusalén 1979: ISRAEL | Gali Atari & Milk & Honey - "Hallelujah" (125 puntos)

→ 2ª victoria de Israel en Eurovisión

La Haya 1980: IRLANDA | Jhonny Logan - "What's another year?" (143 puntos)

→ 2ª victoria de Irlanda en Eurovisión

Dublín 1981: REINO UNIDO | Bucks Fizz - "Making your mind up" (136 puntos)

→ 4ª victoria de Reino Unido en Eurovisión

Harrogate 1982: ALEMANIA | Nicole - "Ein bißchen Frieden" (161 puntos)

→ 1ª victoria de Alemania en Eurovisión

Múnich 1983: LUXEMBURGO | Corinne Hermès - "Si la vie est cadeau" (142 puntos)

→ 5ª victoria de Luxemburgo en Eurovisión

Luxemburgo 1984: SUECIA | Herreys - "Diggi-Loo Diggi-Ley" (145 puntos)

→ 2ª victoria de Suecia en Eurovisión

Gotemburgo 1985: NORUEGA | Bobbysocks - "La det swinge" (123 puntos)

→ 1ª victoria de Noruega en Eurovisión

Bergen 1986: BÉLGICA | Sandra Kim - "J'aime la vie" (176 puntos)

→ 1ª victoria de Bélgica en Eurovisión

Bruselas 1987: IRLANDA | Jhonny Logan - "Hold Me Now" (172 puntos)

→ 3ª victoria de Irlanda en Eurovisión

Dublín 1988: SUIZA | Celine Dion - "Ne partez pas sans moi" (137 puntos)

→ 2ª victoria de Suiza en Eurovisión

Lausana 1989: YUGOSLAVIA | Riva - "Rock Me" (137 puntos)

→ 1ª victoria de Yugoslavia en Eurovisión

Zagreb 1990: ITALIA | Toto Cutugno - "Insieme: 1992" (149 puntos)

→ 2ª victoria de Italia en Eurovisión

Roma 1991: SUECIA | Carola - "Fångad av en stormvind" (146 puntos)

→ 3ª victoria de Suecia en Eurovisión

Malmö 1992: IRLANDA | Linda Martin - "Why me?" (155 puntos)

→ 4ª victoria de Irlanda en Eurovisión

Millstreet 1993: IRLANDA | Niamh Kavanagh - "In your eyes?" (187 puntos)

→ 5ª victoria de Irlanda en Eurovisión

Dublín 1994: IRLANDA | Paul Harrington & Charlie McGettigan - "Rock 'n' Roll Kids" (226 puntos)

→ 6ª victoria de Irlanda en Eurovisión

Dublín 1995: NORUEGA | Secret Garden - "Nocturne" (148 puntos)

→ 2ª victoria de Noruega en Eurovisión

Oslo 1996: IRLANDA | Eimear Quinn - "The Voice" (162 puntos)

→ 7ª victoria de Irlanda en Eurovisión

Dublín 1997: REINO UNIDO | Katrina & The Waves - "Love Shine a Light" (227 puntos)

→ 5ª victoria de Reino Unido en Eurovisión

Birmingham 1998: ISRAEL | Dana International - "Diva" (174 puntos)

→ 3ª victoria de Israel en Eurovisión

Jerusalén 1999: SUECIA | Charlotte Nilsson - "Take me to your Heaven" (163 puntos)

→ 4ª victoria de Suecia en Eurovisión

Estocolmo 2000: DINAMARCA | Olsen Brothers - "Fly on the wings of love" (195 puntos)

→ 2ª victoria de Dinamarca en Eurovisión

Copenhague 2001: ESTONIA | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL - "Everybody" (198 puntos)

→ 1ª victoria de Estonia en Eurovisión

Tallin 2002: LETONIA | Marie N - "I wanna" (176 puntos)

→ 1ª victoria de Letonia en Eurovisión

Riga 2003: TURQUÍA | Sertab Erener - "Everyway That I Can" (167 puntos)

→ 1ª victoria de Turquía en Eurovisión

Estambul 2004: UCRANIA | Ruslana - "Wild Dances" (280 puntos)

→ 1ª victoria de Ucrania en Eurovisión

Kiev 2005: GRECIA | Helena Paparizou - "My Number One" (230 puntos)

→ 1ª victoria de Grecia en Eurovisión

Atenas 2006: FINLANDIA | Lordi - "Hard Rock Hallelujah" (292 puntos)

→ 1ª victoria de Finlandia en Eurovisión

Helsinki 2007: SERBIA | Marija Šerifovi¿ - "Molitva" (268 puntos)

→ 1ª victoria de Serbia en Eurovisión

Belgrado 2008: RUSIA | Dima Bilan - "I Believe" (272 puntos)

→ 1ª victoria de Rusia en Eurovisión

Moscú 2009: NORUEGA | Alexander Rybak - "Fairytalee" (387 puntos)

→ 3ª victoria de Noruega en Eurovisión

Oslo 2010: ALEMANIA | Lena Meyer - "Satellite" (246 puntos)

→ 2ª victoria de Alemania en Eurovisión

Düsseldorf 2011: AZERBAIYÁN | Ell & Nikki - "Running Scared" (221 puntos)

→ 1ª victoria de Azerbaiyán en Eurovisión

Bakú 2012: SUECIA | Loreen - "Euphoria" (372 puntos)

→ 5ª victoria de Suecia en Eurovisión

Malmö 2013: DINAMARCA | Emmelie de Forest - "Only teardrops" (281 puntos)

→ 3ª victoria de Dinamarca en Eurovisión

Copenhague 2014: AUSTRIA | Conchita Wurst - "Rise Like A Phoenix" (290 puntos)

→ 2ª victoria de Austria en Eurovisión

Viena 2015: SUECIA | Måns Zelmerlöw - "Heroes" (365 puntos)

→ 6ª victoria de Suecia en Eurovisión

Estocolmo 2016: UCRANIA | Jamala - "1944" (534 puntos)

→ 2ª victoria de Ucrania en Eurovisión

Kiev 2017: PORTUGAL | Salvador Sobral - "Amar pelos dois" (758 puntos)

→ 1ª victoria de Portugal en Eurovisión

Lisboa 2018: ISRAEL | Netta - "Toy" (529 puntos)

→ 4ª victoria de Israel en Eurovisión

Tel Aviv 2019: PAÍSES BAJOS | Duncan Laurence - "Arcade" (498 puntos)

→ 5ª victoria de Israel en Eurovisión

Róterdam 2021: ITALIA | Måneskin - "Zitti e buoni" (524 puntos)

→ 3ª victoria de Italia en Eurovisión

Turín 2022: ITALIA | Kalush Orchestra - "Stefania" (631 puntos)

→ 3ª victoria de Ucrania en Eurovisión

Liverpool 2023: Suecia | Loreen - "Tattoo" (583 puntos)

→ 7ª victoria de Suecia en Eurovisión