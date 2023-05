Investiguen un vessament d'oli de palma al Vallès

Els Mossos investiguen si l'abocament de prop d'un milió de litres d'oli de palma a la riera Seca, al municipi de Santa Perpètua de la Mogoda ha estat accidental. El vessament s'hauria produït de forma fortuïta, segons els primers indicis, per l'esfondrament d'una sitja de l'empresa Lípids Santiga, S.A. (LIPSA), ubicada a la carretera de Ripollet contra dues més de la mateixa instal·lació. L'oli abocat no és tòxic i a l'incident no s'han registrat ferits.

El vessament està contingut a la riera per dos dics, entre Santa Perètua i la Llagosta. Vuit cisternes drenen el líquid i després s'hauran de fer moviments de terra per descontaminar els terrenys. Segons les autoritats no és tòxic per la salut, però encara s'ha de calcular l'impacte que tindrà en la flora i la fauna de la zona.