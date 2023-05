Aquesta mitjanit ha arrencat oficialment la campanya electoral de les municipals del 2023. L'habitatge ha centrat gran part dels discursos dels alcaldables a l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb la mobilitat i la seguretat. El candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a la calma als veïns de la Bonanova en relació amb els habitatges ocupats.

L'alcaldable del PP, Daniel Sirera, ha mostrat solidaritat amb els veïns de la Bonanova. ERC arrenca la campanya sense embuts criticant a Junts i donant la batalla amb l'habitatge. Ada Colau ha obert campanya demanant una forta mobilització per garantir que la ciutat continuï sent progressista. Xavier Trias s'erigeix en el "millor candidat" per revertir els problemes de Barcelona. La CUP vol tornar al consistori de Barcelona per plantar cara als "lobbies".

Consulta l'agenda política del primer dia de campanya electoral dels partits que es presenten a les muncipals aquest 28M.