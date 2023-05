Arrenca la campanya electoral pel 28M amb l'habitatge com un dels eixos principals

04:35

Els alcaldables a l'Ajuntament de Barcelona han encetat campanya entre retrets i centrant el discurs en els "problemes" que pateix la ciutat.

Arrenca la campanya electoral del 28M amb l'habitatge com un dels elements principals i també les presentacions dels diversos candidats. El candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a la calma als veïns de la Bonanova en relació amb els habitatges ocupats.

L'alcaldable del PP, Daniel Sirera, ha volgut mostrar la solidaritat amb els veïns de la Bonanova i ha acusat Colau i a Collboni de connivència amb els ocupes. ERC, des del Centre Cultural del Born de Barcelona, arrenca la campanya sense embuts criticant a Junts i donant la batalla amb l'habitatge.

Ada Colau ha obert campanya a La Paloma, al Raval, acompanyada de centenars de simpatitzants als qui ha demanat una forta mobilització per garantir que la ciutat continuï sent progressista. El PDECat es presenta amb la plataforma municipalista "Ara pacte local" a Girona. Xavier Trias, candidat de Junts a Barcelona, s'erigeix en el millor candidat per revertir els problemes de Barcelona.

La CUP, amb Basha Changue com a candidata, vol tornar al consistori de Barcelona, que diu, ha fet un gir a la dreta, i plantar cara als lobbies | Andreu Santos | Àlex Cabrera | Laura Herrero | Elena Garcia