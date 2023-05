Terrassa és el tercer municipi més poblat de Catalunya. A l'àmbit polític destaca per ser una de les poques capitals catalanes on governa un partit independent. L'actual alcalde és l'exsocialista Jordi Ballart, que va crear la plataforma Tot per Terrassa fa 4 anys després de renunciar a l'alcaldia i de trencar el carnet del PSC el 2017.

Tot per Terrassa intentarà el 28M mantenir-se a l'alcaldia

Aposta per l'habitatge El retorn a l'alcaldia de Ballart el va fer amb un govern en coalició amb Esquerra, amb qui ha mantingut un mandat marcat per l'estabilitat i la bona relació. Ara, creu que toca consolidar els canvis. I això implica ampliar les zones de vianants i recuperar antics vapors per donar resposta a la falta d'habitatge. Els mateixos objectius comparteix la republicana Ona Martínez que aposta per millorar el manteniment de la ciutat, més places bressol i una prioritat: "que en els propers 10 anys la ciutat arribi a tenir 5.000 pisos de protecció oficial".

El PSC presenta nou candidat El PSC, per la seva banda, va perdre el 2019 dos regidors i es va quedar amb només 7. Les relacions de l'oposició amb Ballart no han estat bones. Ara, presenta una cara nova per intentar recuperar l'alcaldia. Eva Candela proposa reforçar els serveis de neteja i seguretat, facilitar l'habitatge protegit i reindustrialitzar la ciutat. Ciutadans, amb Isabel Martínez aposta per millores en els barris, una oficina per gestionar les ocupacions delictives i revisió de la fiscalitat. Captar inversions industrials i millorar el manteniment són els objectius de Junts. Meritxell Lluís, que substitueix Lluís Puig com alcaldable, proposa replantejar les zones de vianants. Els drets electorals corresponen al PDeCAT, que finament ha posicionat Joan Barrios com a candidat de la llista d'Ara Pacte Local.