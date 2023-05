Tot per Terrassa intentarà el 28M mantenir-se a l'alcaldia

Terrassa és el tercer municipi més poblat de Catalunya, i una de les poques ciutats amb la gestió de l'aigua municipalitzada. Aquest proper mandat, a més, potser el de la finalització de la B-40.

D'entre les principals poblacions catalanes, és l'única ciutat on governa un partit d'independents. Tot per Terrassa és el projecte local de l'exsocialista Jordi Ballart. L'alcalde governa en coalició amb Esquerra i creu que ara toca consolidar els canvis. I això passa per ampliar les zones de vianants i recuperar antics vapors per donar resposta a la falta d'habitatge.

Els mateixos objectius comparteix la republicana Ona Martínez que aposta per millorar el manteniment de la ciutat, més places bressol i una prioritat: "que en els propers 10 anys la ciutat arribi a tenir 5.000 pisos de protecció oficial". El PSC, per la seva banda, presenta una cara nova per intentar recuperar l'alcaldia. Eva Candela proposa reforçar els serveis de neteja i seguretat, facilitar l'habitatge protegit i reindustrialitzar la ciutat.

Ciutadans amb Isabel Martínez aposta per millores en els barris, una oficina per gestionar les ocupacions delictives i revisió de la fiscalitat. Captar inversions industrials i millorar el manteniment són els objectius de Junts. Meritxell Lluís proposa replantejar les zones de vianants

I de fons, hi ha el gran debat de la Ronda Nord o B40. Tots cinc i també el PP coincideixen que ha de millorar les connexions viàries, però discrepen en el disseny. Contraris obertament a aquesta via hi ha la CUP i els comuns.