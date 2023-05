Sabadell és la cinquena ciutat més poblada de Catalunya i tradicionalment ha estat un feu socialista. Marta Farrés (PSC) va entrar per la porta gran el 2019 i enguany les eleccions han de definir si seguirà quatre anys més al capdavant del consistori. En total, hi concorren 11 candidatures, algunes de les quals renovades completament. És el cas de la Crida i també d'ERC, que aspira a liderar l'alternativa.

L'entesa PSC-Junts pot fer trontollar un possible bloc sobiranista alternatiu a l'actual govern, una aritmètica on cal contemplar el retorn de dues velles cares conegudes, la de Joan Mena (Comuns) i Joan García (Cs), i el més que probable retorn del PP al ple.

Justament, el debat sobre la B-40 marcarà la campanya. L'actual alcaldessa, la socialista Marta Farré s , ha fet bandera d'aquest projecte i s'ha aliat amb altres batlles de la comarca per reivindicar que es completi l'anomenada ronda del Vallès. Junts per Catalunya també hi està a favor i durant aquesta legislatura ha donat suport als socialistes des de fora del govern municipal.

El sobiranisme renova candidats

Després que fa quatre anys l'ara conseller de Territori i exalcalde, Juli Fernàndez, obtingués els millors resultats d'ERC a Sabadell, passant de 4 a 7 electes, la seva renúncia com a regidor ha propiciat el llançament del seu exregidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, com a candidat a l'alcaldia. La seva aliança amb EUiA es dibuixa com un al·licient per sumar forces i aspirar a revalidar els bons resultats dels passats comicis.

Cosa semblant passa a la Crida per Sabadell, on Maties Serracant, alcalde durant l'1-O, va fer una passa al costat, fet que va situar Nani Valero com a candidata a l'alcaldia de Sabadell. A Junts, mentrestant, Lluís Matas va agafar les regnes del partit amb la marxa de Ciuró, i ha aconseguit els suports per ser l'alcaldable. En el seu cas, el PDeCAT es presenta a través de la llista Ara Pacte Local amb Amadeu Papiol com a candidat.

El PP, que ha viscut la política municipal des de la barrera aquest mandat en no haver obtingut representació l'any 2019, aspira a recuperar una plaça al ple. El llavors candidat, Esteban Gesa, ha marxat de la ciutat per ser l'alcaldable a Sant Joan Despí (Baix Llobregat), i en el seu lloc s'hi ha quedat qui va ser la seva mà dreta, Cuca Santos.